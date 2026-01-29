4 months ago
मनोरंजन जगत से हाल ही में एक दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आ रही हैं। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर अभिजीत मजूमदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। काफी...
मशहूर पंजाबी और बॉलीवुड गायक बी प्राक को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर से 10...
मनोरंजन जगत से हाल ही में एक बुरी खबर सामने आ रही है। फेमस सिंगर और वेब सीरीज पाताल लोक 2 में नजर आ चुके एक्टर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं...
टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली ने 14 साल की शादी के बाद आपसी सहमति से तलाक ले लिया है। दोनों ने कहा कि यह फैसला शांति, आपसी...
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन के घर इन दिनों जश्न का माहौल है। हाल ही में उनके कजिन ईशान रोशन अपनी मंगेतर संग शादी के बंधन में बंधे। शादी का माहौल...
बॉलीवुड इंडस्ट्री से हाल ही में एक गुड न्यूज सामने आई है। एक्टर अनिल कपूर जल्द ही दूसरी बार नाना बनने जा रहे हैं। जी हां, अनिल की बेटी व फेमस...
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा पिछले महीने एक प्यारे से बेटे के पेरेंट्स बने। एक्ट्रेस ने 19 अक्टूबर को अपने पहले बच्चे को जन्म दिया...
बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में 14...
बॉलीवुड के पॉपुलर कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा की खुशियाँ अब दोगुनी हो गई हैं! शादी के चार साल बाद ये जोड़ी अब अपने पहले बच्चे के माता-पिता बन गई है।...
10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार धमाके ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया है। यह धमाका सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल के पास ह्युंडई i20 में हुआ,...
सम्मानित अभिनेता नंदमुरी तारक रामा राव (NTR) के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है।
एक्टर वरुण धवन इन दिनों 23 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में एक्टर ने मेजर होशियार सिंह की भूमिका निभाई है, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। हालांकि, इस किरदार में खरा उतरने के लिए वरुण ने जी तोड़ मेहनत की थी और इसकी शूटिंग के दौरान वे बुरी तरह घायल
कन्नड़ एक्टर मयूर पटेल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्टर ने नशे की हालत में चूर होकर सड़क हादसे को अंजाम दे दिया। उन्होंने नशे की हालत में लापरवाही से फॉर्च्यूनर गाड़ी चलाते हुए खड़ी 4 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई शख्स घायल नहीं हुआ। हालांकि, इस मामले में एक्टर
आनंद एल राय की आगामी थिएट्रिकल थ्रिलर तू या मैं में पारुल गुलाटी एक अहम किरदार निभाने जा रही हैं।
28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया, जिसके बाद पूरा देश गमगीन हैं। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स और आम लोगों ने उन्हें याद करते हुए दुख हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं, आज 29 जनवरी 2026 को ‘दादा’ पवार का अंतिम संस्का
मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने मंगलवार को सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया और उनकी इस घोषणा ने सबको हैरान कर दिया। उनके इस फैसले पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं, हाल ही में सिंगर सोना मोहपात्रा ने अरिजीत का सपोर्ट किया और कहा कि उन्होंने एक नई मिसाल पेश की है।
टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलने वाली रुबीना दो जुड़वा बेटियों की मां हैं। वहीं, हाल ही में उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया और साथ ही खुश भी कर दिया। एक्ट्रेस ने इमोशनल अंदाज
साउथ सुपरस्टार धनुष कभी अपनी पर्सनल तो कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार वह अपनी धार्मिक यात्रा को लेकर खबरों में हैं। धनुष बीते बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनके दोनों बेटे यात्रा और ल
पर्दे पर लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर इमरान हाशमी रियल लाइफ में बड़े फैमिली मैन हैं। वे अपने परिवार, बीवी और बच्चों की खुशियों का खूब ध्यान रखते हैं। इमरान की लाइफ में एक पल ऐसा भी आया था, जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया था। आज भी उस पल को याद कर एक्टर सहम जाते हैं। वहीं, हाल ही में इमरान अपने जीवन के
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह बीते कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जहां एक ओर उनकी फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, वहीं दूसरी ओर एक पुराने विवाद को लेकर मुश्किलों में घिर गए हैं। अब इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली
तू या मैं को लेकर चर्चा लगातार तेज़ होती जा रही है। रोमांस, थ्रिल और बोल्डनेस से भरी इस दिलचस्प सर्वाइवल थ्रिलर ने रिलीज़ से पहले ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है।
दिति राव हैदरी अपनी अगली फिल्म गांधी टॉक्स के साथ अब तक का सबसे अलग कदम उठा रही हैं।
इंटरनेशनल फिल्म अवॉर्ड्स ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवॉर्ड्स (BAFTA) के 79वें संस्करण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है।
रणवीर सिंह ने धुरंधर के साथ हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस इतिहास को नया रूप दे दिया है।
हर फ्रेम में डर और सच्चाई समेटे विपुल अमृतलाल शाह की द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड!
रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का देश की बेटियों को बचाने का सशक्त और झकझोर देने वाला संदेश कई विचारशील और प्रभावशाली हस्तियों से गहराई से जुड़ रहा है।
रियलिटी शो ‘द 50’ को लेकर दर्शकों का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। यह शो 1 फरवरी से जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा।
यह सीरीज़ विश धमिजा की बेस्टसेलर किताब ‘भेंडी बाज़ार’ पर आधारित है। भूमि ने बताया कि जब उन्होंने दलदल की स्क्रिप्ट पढ़ी, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था। उन्होंने कहा कि रीटा का अंदर ही अंदर सब कुछ महसूस करने वाला स्वभाव समझना आसान नहीं था।
19वीं सदी के भारत में आधारित यह पैन-इंडिया फिल्म असली ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है।
सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। गणतंत्र दिवस पर फिल्म ने चौथे दिन 63.59 करोड़ रुपये की कमाई की और कुल चार दिनों में 193.48 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। फिल्म ने देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए नया रिकॉर्ड बनाया। इसमें वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं। पाकिस्तान विरोधी कंटेंट के कारण कुछ मध्य-पूर्वी देशों में रिलीज नहीं हुई।
मेष राशि वालों आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिन उत्तम है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें।
वृषभ राशि वालों आर्थिक रूप से दिन मजबूत रहेगा। निवेश से लाभ हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
मिथुन राशि वालों वाणी पर संयम रखें, वरना किसी से अनबन हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है।
कर्क राशि वालों आज आप थोड़े भावुक रह सकते हैं। घर के कामों में व्यस्तता रहेगी। माता-पिता का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें।
सिंह राशि वालों मान-सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप की सराहना होगी। सेहत का ध्यान रखें।
कन्या राशि वालों रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में नई साझेदारी सोच-समझकर करें।
तुला राशि वालों आज मनोरंजन और सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
वृश्चिक राशि वालों गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें। ऑफिस में राजनीति से दूर रहें।
धनु राशि वालों लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।
मकर राशि वालों करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।
कुंभ राशि वालों समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए विचार आपको आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। सकारात्मक रहें।
मीन राशि वालों खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आज किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा न करें। शाम को सुकून मिलेगा।
29/01/2026 22:30 IST
