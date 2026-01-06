'पेट में एक अजीब सी घबराहट हुई..फातिमा ने ऊंचे पहाड़ से नदी में लगाई छलांग, बताया-हिम्मत जुटाने में पूरे 20 मिनट लग गए

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस फातिमा सना शेख इन दिनों मायानगरी से दूर विदेश में न्यू ईयर वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, जहां से वे अपने लेटस्ट तस्वीरें व वीडियो शेयर कर फैंस का दिल जीत रही हैं। इसी बीच हाल ही में फातिमा ने अपने इंस्टाग्राम पर साहस का एक नया...

फातिमा सना शेख ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह एक ऊंची पहाड़ी से नदी में छलांग लगाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने अपने अनुभव को शेयर करते हुए लिखा, 'छलांग लगाने से पहले मुझे किनारे पर खड़े होकर हिम्मत जुटाने में पूरे 20 मिनट लग गए। आखिरकार मैंने फैसला किया और कूद गई। हवा में वह पल, जब पानी से टकराने से ठीक पहले का समय होता है, वह बहुत लंबा और डरावना लगता है। पेट में एक अजीब सी घबराहट होती है, डर भी लगता है और कुछ समझ में भी नहीं आता है, लेकिन उन कुछ सेकंड में मैंने महसूस किया कि डर धीरे-धीरे जोश में बदल रहा था। खुद को इस बदलाव से गुजरते देखना बहुत रोचक था।'

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि पहली छलांग के बाद उनके मन में डर खुद-ब-खुद खत्म हो गया और उन्होंने चार बार और छलांग लगाई थी। उन्होंने लिखा, 'असल में डर छलांग लगाने से नहीं, बल्कि दिमाग में बनाई गई कहानियों से था। हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं, बस एक बार छलांग लगाने की है।'

फातिमा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और फैंस कमेंट कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।



वर्कफ्रंट की बात करें तो फातिमा सना शेख को आखिरी बार फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में देखा गया था। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में कमाल न दिखा सकी।

