कैंसर के बाद अब दीपिका के पेट में हुआ सिस्ट, तापसी ने कंगना की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ..पढ़ें मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें

Edited By suman prajapati, Updated: 22 Feb, 2026 07:06 PM



A-

A+

एक्ट्रेस कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच 36 का आंकड़ा है। सोशल मीडिया पर कई बार दोनों एक्ट्रेसेस को कोल्ड वार करते देखा गया है। वहीं, अब हाल ही में तापसी ने कंगना के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है और एक्ट्रेस की तरफ...