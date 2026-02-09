इवेंट में सैफ अली खान और करीना कपूर का ब्लैक मैजिक, हाथों में हाथ थामे दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

Edited By suman prajapati, Updated: 09 Feb, 2026 12:43 PM

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस करीना कपूर खान की जोड़ी बी-टाउन की जोड़ियों में काफी फेमस है। दोनों हमेशा अपनी केमिस्ट्री से लोगों का दिल जीतते नजर आते हैं। हाल ही में इस कपल को एक खास इवेंट में देखा गया, जहां उनकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को ग्लैमरस बना दिया। दोनों ने अपने स्टाइलिश अंदाज से न सिर्फ कैमरों का ध्यान खींचा बल्कि फैंस का दिल भी जीत लिया।



इस इवेंट में सैफ और करीना ब्लैक ट्विनिंग करते दिखाई दिए। कपल का यह कोऑर्डिनेटेड लुक बेहद एलिगेंट और क्लासी लगा।

करीना कपूर ने इस मौके पर ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी, जो उनकी फिटनेस और स्टाइल को खूबसूरती से हाइलाइट करती दिखीं। उन्होंने अपने लुक को डायमंड ज्वेलरी के साथ कंप्लीट किया, जिससे उनका पूरा अंदाज और भी रिफाइंड नजर आया।



वहीं सैफ अली खान ने ऑल-ब्लैक आउटफिट में अपनी रॉयल पर्सनैलिटी का जलवा बिखेरा। उनका सिंपल लेकिन स्मार्ट लुक करीना के साथ परफेक्टली मैच करता दिखा।



इवेंट के दौरान कपल ने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए। एक-दूसरे के साथ खड़े होकर मुस्कुराते हुए सैफ और करीना बेहद खूबसूरत और कंफर्टेबल नजर आए, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

इन तस्वीरों को फैंस का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स कपल की केमिस्ट्री, स्टाइल और ग्रेस की जमकर तारीफ करते हुए तरह-तरह के कॉम्प्लिमेंट्स दे रहे हैं।