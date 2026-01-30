एकता कपूर ने ‘भूत बंगला’ के निर्देशक को उनके जन्मदिन पर मज़ेदार अंदाज में दी शुभकामनाएं

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 30 Jan, 2026 02:40 PM
निर्देशक प्रियदर्शन के जन्मदिन के मौके पर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने उन्हें एक प्यारा और चुटीला संदेश देकर बधाई दी।
नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। निर्देशक प्रियदर्शन के जन्मदिन के मौके पर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने उन्हें एक प्यारा और चुटीला संदेश देकर बधाई दी। उनका यह मज़ेदार विश एकदम भूत बंगला की quirky spirit को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर एकता ने फिल्ममेकर के लिए दिल से लिखा संदेश शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनने की खुशी ज़ाहिर की और उस क्रिएटिव साझेदारी को फिर से याद किया, जिसे दर्शकों ने सालों से बेहद पसंद किया है।
भूत बंगला के साथ, एकता कपूर एक ऐसी क्रिएटिव जुगलबंदी को फिर से साथ ला रही हैं, जिसे दर्शक लंबे समय से पसंद करते आए हैं। यह फिल्म उनकी एंटरटेनमेंट और नॉस्टैल्जिया से भरी कहानियों की यात्रा में एक और रोमांचक अध्याय जोड़ती है। प्रियदर्शन के लिए उनकी यह जन्मदिन की शुभकामना सिर्फ सम्मान ही नहीं, बल्कि उस रचनात्मक रिश्ते को दोबारा जीने की खुशी भी दिखाती है, जिसने भारतीय सिनेमा को कई यादगार पल दिए हैं।
बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का एक डिवीज़न) और केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर प्रस्तुत कर रहे हैं भूत बंगला। फिल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और प्रोड्यूसर्स हैं अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर।
फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।