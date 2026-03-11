अक्षय कुमार ने शेयर किया ‘भूत बंगला’ का खौफनाक पोस्टर, कल आएगा फिल्म का टीजर

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 11 Mar, 2026 01:04 PM
बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है जिसमें अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं..
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है जिसमें अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं, और यह पोस्टर फिल्म के डरावने रोमांच और जबरदस्त कॉमेडी के अनोखे मेल को बखूबी दिखाता है।
इस नई तस्वीर में अक्षय कुमार एक पेड़ की टहनी से उल्टे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके चेहरे पर एक मजेदार लेकिन डरावना एक्सप्रेशन है जिसमें शरारत और पागलपन साफ झलक रहा है। पीछे डरावने जंगल का बैकग्राउंड है और उनके चारों ओर चमगादड़ उड़ रहे हैं, जो इस अजीबोगरीब पोज़ में एक डरावना ट्विस्ट जोड़ रहे हैं। यह हटकर दिखने वाला पोस्टर भूत बंगला का माहौल सेट कर देता है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि फिल्म में सुपरनेचुरल ड्रामा और कॉमेडी का तगड़ा तड़का होने वाला है।
भूत बंगला के जरिए अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली जोड़ी की वापसी हो रही है। इस जोड़ी ने पहले भी कई ऐसी सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी हैं जो आज भी फैंस की फेवरेट हैं, यही वजह है कि दर्शक इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और मजेदार कहानियों के लिए मशहूर इस जोड़ी के साथ आने से एक और यादगार फिल्म की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।
बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का हिस्सा) और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनर तले बनी भूत बंगला में अक्षय कुमार, वामीका गब्बी, परेश रावल, तबू और राजपाल यादव अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है और अक्षय कुमार, शोभा कपूर व एकता आर कपूर इसके प्रोड्यूसर हैं। यह फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।