12,000 स्टूडेंट्स के सामने 'भूत बंगला' का हुआ जबरदस्त प्रमोशन

02 Mar, 2026
14 साल के लंबे इंतजार के बाद, बॉलीवुड की सबकी चहेती एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 'भूत बंगला' के लिए फिर से साथ आए हैं..
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद, बॉलीवुड की सबकी चहेती एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 'भूत बंगला' के लिए फिर से साथ आए हैं, जिससे फैन्स के बीच जबरदस्त उत्साह है। हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में देने के लिए मशहूर यह जोड़ी अब एक हॉरर-कॉमेडी के साथ लौट रही है, जिसमें डर और हंसी का बराबर डोज़ मिलने वाला है। बालाजी मोशन पिक्चर्स के सपोर्ट वाली यह फिल्म उनके सिग्नेचर ह्यूमर, जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और उस एंटरटेनमेंट को वापस लाने के लिए तैयार है जिसने उनके पिछले कोलाबोरेशंस को कल्ट क्लासिक बना दिया था।
फिल्म की रिलीज से पहले, अक्षय कुमार अपनी को-स्टार वामीका गब्बी के साथ एक कॉलेज कैंपस पहुंचे, जहां प्रमोशन के दौरान 10,000 से 12,000 स्टूडेंट्स की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहां का माहौल एकदम इलेक्ट्रिक था, चारों तरफ शोर और तालियां गूंज रही थीं। इस दौरान दोनों ने एरियल सेटअप के जरिए आसमान से शानदार एंट्री ली और यह मौका फिल्म के पेपी ट्रैक "राम जी आके भला करेंगे" के साथ और भी यादगार बन गया।
यह पूरा इवेंट एक विजुअल ट्रीट बन गया क्योंकि अक्षय और वामीका ने स्टूडेंट्स के साथ खूब बातें कीं और अपनी शानदार एनर्जी और मस्ती भरे अंदाज़ से वहां मौजूद हर किसी का उत्साह बढ़ा दिया। जितनी भारी भीड़ वहां जुटी और जैसा रिस्पॉन्स मिला, उससे साफ पता चलता है कि दर्शक अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की इस 'OG' जोड़ी को बड़े पर्दे पर वापस देखने के लिए कितने बेताब हैं।
'भूत बंगला' को बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की डिवीजन बालाजी मोशन पिक्चर्स ने केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर पेश किया है। फिल्म में अक्षय कुमार, वामीका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव लीड रोल में हैं। इसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और इसके प्रोड्यूसर अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर हैं।
यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।