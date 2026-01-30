रामायण का ग्लोबल जलवा: IMAX चीफ जोनाथन फिशर ने बताया 2026 का सबसे बड़ा सिनेमाई इवेंट

हाल ही में IMAX के ग्लोबल एक्सपैंशन प्लान्स से जुड़े एक इवेंट में कंपनी के चीफ कंटेंट....

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। हाल ही में IMAX के ग्लोबल एक्सपैंशन प्लान्स से जुड़े एक इवेंट में कंपनी के चीफ कंटेंट ऑफिसर जोनाथन फिशर ने रामायण: पार्ट 1 को “इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जा रही ग्लोबल फिल्म” बताया। यह फिल्म दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी और साथ ही इसे दुनियाभर में IMAX फॉर्मैट में भी पेश किया जाएगा, जो इस भव्य महाकाव्य के बड़े पैमाने, दमदार विज़न और ग्लोबल अपील को साफ़ तौर पर दर्शाता है।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह दो हिस्सों वाली भव्य फिल्म नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज़ और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस द्वारा, आठ बार ऑस्कर जीत चुकी DNEG के सहयोग से प्रोड्यूस की जा रही है। यह महाकाव्य फिल्म दुनियाभर में IMAX में रिलीज़ होगी, जिसमें रामायण: पार्ट 1 दिवाली 2026 और रामायण: पार्ट 2 दिवाली 2027 पर सिनेमाघरों में आएगी।

रामायण को खास बनाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ़ एक कालजयी महाकाव्य की दोबारा कहानी नहीं है। यह फिल्म एक ऐसा विज़ुअली भव्य और इमोशनली इमर्सिव सिनेमैटिक अनुभव देने का वादा करती है, जिसमें समृद्ध पौराणिक कथा को शानदार स्केल, अत्याधुनिक विज़ुअल स्टोरीटेलिंग और वर्ल्ड-क्लास क्राफ्ट के साथ बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। दुनिया के बेहतरीन क्रिएटिव टैलेंट को एक साथ लाकर रामायण भारतीय ही नहीं, बल्कि ग्लोबल सिनेमा में भी अब तक देखे गए किसी भी अनुभव से बिल्कुल अलग और ऐतिहासिक सिनेमाई स्पेक्टेकल बनने जा रही है।

रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में नज़र आएंगे, साई पल्लवी सीता के किरदार में अपनी गरिमा और सौम्यता लेकर आएंगी, वहीं रॉकिंग स्टार यश शक्तिशाली रावण के रूप में स्क्रीन पर जबरदस्त प्रभाव छोड़ेंगे। सनी देओल पराक्रमी हनुमान के रूप में दमदार अंदाज़ में दिखाई देंगे और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभाएंगे। इतनी शानदार स्टारकास्ट के साथ रामायण एक ऐसी सिनेमाई पेशकश बनती नज़र आ रही है, जो शायद एक पीढ़ी में एक बार देखने को मिलती है।