प्राइम वीडियो पर ‘सुबेदार’ में दिखेगा अनिल कपूर का नया और पावरफुल अवतार

ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने अपने आने वाले हिंदी एक्शन-ड्रामा ‘सुबेदार’ के साथ दर्शकों के बीच उत्सुकता की लहर पैदा कर दी है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने अपने आने वाले हिंदी एक्शन-ड्रामा ‘सुबेदार’ के साथ दर्शकों के बीच उत्सुकता की लहर पैदा कर दी है। बिना किसी ट्रेलर, टीज़र या आधिकारिक घोषणा के, प्राइम वीडियो ने सिर्फ एक लाइन के ज़रिए अपने नए प्रोजेक्ट का दमदार संकेत दे दिया है— “Don’t Fk With Subedar”**। शहरों में लगे बिलबोर्ड्स और सोशल मीडिया पर सामने आए इस मैसेज ने लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया है।

इस अनोखे और आक्रामक प्रचार अभियान के साथ यह साफ हो गया है कि ‘सुबेदार’ एक साधारण कहानी नहीं होने वाली। यह उस दुनिया का इशारा करता है जो खुद को समझाने में यकीन नहीं रखती, बल्कि अपने असर से पहचान बनाती है। इस प्रोजेक्ट में दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर नज़र आएंगे, जो एक पावरफुल और बेखौफ किरदार सुबेदार अर्जुन मौर्य को पर्दे पर उतारेंगे।

अनिल कपूर का यह अवतार उनके अब तक के किरदारों से अलग और ज़्यादा रॉ, इंटेंस और एक्शन से भरपूर बताया जा रहा है। ‘सुबेदार’ में उनका किरदार एक ऐसा व्यक्ति है, जिसके नाम से ही खौफ पैदा होता है और जो सिस्टम, हालात और दुश्मनों से बिना डरे टकराने का माद्दा रखता है। यही वजह है कि फिल्म का प्रचार भी उसी तेवर के साथ किया गया है—सीधा, बिना लाग-लपेट और पूरी ताकत के साथ।

प्राइम वीडियो का यह मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दर्शकों को कहानी के माहौल में पहले ही खींच लाती है। बिना ज्यादा जानकारी दिए, सिर्फ एक लाइन और एक नाम के सहारे उत्सुकता पैदा करना इस बात का संकेत है कि मेकर्स को अपने कंटेंट पर पूरा भरोसा है।

हालांकि ‘सुबेदार’ की रिलीज़ डेट और बाकी कलाकारों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि यह प्रोजेक्ट प्राइम वीडियो के सबसे चर्चित हिंदी ओरिजिनल्स में से एक बनने की ओर बढ़ रहा है। एक्शन, ड्रामा और दमदार परफॉर्मेंस का यह मेल दर्शकों को एक अलग और असरदार अनुभव देने का वादा करता है।

‘सुबेदार’, जल्द ही सिर्फ प्राइम वीडियो पर।

दर्शकों को अब बस इंतज़ार है उस पल का, जब अर्जुन मौर्य पर्दे पर एंट्री करेगा—बिना चेतावनी के।