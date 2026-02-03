Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • डीप नेकलाइन ब्राउन ड्रेस में सनी लियोनी ने दिखाया हद से बोल्ड अवतार, तस्वीरों पर थम जाएगी नजर

डीप नेकलाइन ब्राउन ड्रेस में सनी लियोनी ने दिखाया हद से बोल्ड अवतार, तस्वीरों पर थम जाएगी नजर

Edited By suman prajapati, Updated: 03 Feb, 2026 04:38 PM

sunny leone flaunts bold look in a deep neck brown dress

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी अपने लुक से फैंस को दीवाना बनाने में कभी नहीं चूकतीं। फिर चाहे वो उनका इवेंट लुक हो या सिर्फ फोटोशूट के लिए। हाल ही में एक बार फिर सनी अपने हॉट-एलिगेंट अंदाज़ से इंटरनेट का तापमान बढ़ाती नजर आ रही हैं। ब्राउन कलर की इस...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी अपने लुक से फैंस को दीवाना बनाने में कभी नहीं चूकतीं। फिर चाहे वो उनका इवेंट लुक हो या सिर्फ फोटोशूट के लिए। हाल ही में एक बार फिर सनी अपने हॉट-एलिगेंट अंदाज़ से इंटरनेट का तापमान बढ़ाती नजर आ रही हैं। ब्राउन कलर की इस स्टनिंग ड्रेस में सनी का लुक इतना पावरफुल है कि नज़रें अपने-आप थम जाएं। तो आइए डालते हैं इन तस्वीरों पर एक नजर..

PunjabKesari
लुक की बात करें तो इस ब्राउन ड्रेस में सनी बेहद ही बोल्ड लग रही हैं।

PunjabKesari

डीप नेकलाइन, परफेक्ट फिट और फ्रंट नॉट डिटेलिंग उनकी कर्वी सिलुएट को इस तरह हाईलाइट करती है कि बोल्डनेस भी क्लास में बदल जाती है।  

और ये भी पढ़े


PunjabKesari

कर्ली टच वाला अपडू हेयरस्टाइल इस लुक को रेट्रो-ग्लैम वाइब देता है, वहीं मिनिमल ज्वेलरी और न्यूड मेकअप से उन्होेंने अपने लुक को कंप्लीट किया है। 

 PunjabKesari


अपने इस लुक से फैंस के होश उड़ाते हुए सनी कैमरे के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। हर तस्वीर में उनका एक अलग ही एटीट्यूड देखने को मिल रहा है।

 PunjabKesari


कुल मिलाकर, ये तस्वीरें सिर्फ फैशन नहीं दिखातीं, बल्कि सनी लियोनी का वो स्टारडम दिखाती हैं जो बिना ज्यादा एक्स्ट्रा किए भी लोगों पर छा जाता है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!