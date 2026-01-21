आखिर क्यों बोल्ड कपड़े नहीं पहनतीं साई पल्लवी? कॉलेज दिनों की एक घटना के बाद बदल गई एक्ट्रेस की जिंदगी

साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस साई पल्लवी अपने काम के साथ-साथ अपनी सादगी से भी हमेशा फैंस का दिल जीतती हैं। उनकी यही खासियत सबको पसंद आती है कि साई रियल लाइफ से लेकर रील लाइफ तक कभी बोल्ड आउटफिट में नजर नहीं आईं। हालांकि, इसके पीछे एक हादसा है,...

साई पल्लवी के बोल्ड आउटफिट न पहनने के पीछे उनके कालेज के दिनों से जुड़ा एक हादसा है। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि एक बार कॉलेज के समय में उन्होंने एक डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था। वहां उन्होंने एक स्लिट वाली ड्रेस पहनी थी, जिसमें थोड़ा सा बोल्ड लुक था। वो डांस टैंगो पर आधारित था और उन्होंने बहुत मेहनत से तैयारी की थी, लेकिन वीडियो ऑनलाइन आने के बाद कुछ लोगों ने उसे रोक-रोक कर देखा और उनके कपड़ों पर कमेंट करने लगे। लोग उनके शरीर के हिस्सों पर फोकस करने लगे, न कि उनके परफॉर्मेंस पर।





इससे साई पल्लवी काफी हर्ट हुईं। उस समय उन्हें ऐसा लगा जैसे कि लोग उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं। उन्होंने कहा, “मुझे लगा कि मैं ऑब्जेक्टिफाई हो रही हूं। लोग मेरे डांस को नहीं, बल्कि मेरे कपड़ों को देख रहे थे.।” इस घटना ने उनपर ऐसा असर किया कि उन्होंने बोल्ड कपड़े पहनना छोड़ दिया।

रियल लाइफ में ही नहीं, साई ने फिल्मों में भी यह नियम बना लिया कि वो छोटी ड्रेस, रिवीलिंग आउटफिट या ग्लैमरस लुक से दूर रहेंगी। उनका मानना है कि वो अपनी एक्टिंग और किरदार से लोगों का ध्यान खींचना चाहती हैं, न कि बॉडी से। वे कहती हैं, “मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे ग्लैमर के लिए देखें। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे वैसी ही देखें जैसी मैं हूं। सादगी से भरी हुई।”

साई पल्लवी न सिर्फ सिंपल कपड़े, बल्कि मेकअप का भी कम इस्तेमाल करती हैं। वे अपनी नैचुरल लुक को प्राथमिकता देती हैं। वह मेकअप प्रोडक्ट की बजाय स्किनकेयर पर ज्यादा विश्वास रखती हैं।