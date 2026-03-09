गर्लफ्रेंड संग टी20 वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाते दिखे हार्दिक पांड्या, कहा-'जब से माहिका मेरी जिंदगी में आई, लगातार जीत मिल रही'

भारत ने 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया। इस शानदार जीत के साथ टीम इंडिया ने एक बार फिर विश्व क्रिकेट में अपनी ताकत साबित कर दी। मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल...

मुंबई. भारत ने 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया। इस शानदार जीत के साथ टीम इंडिया ने एक बार फिर विश्व क्रिकेट में अपनी ताकत साबित कर दी। मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। मैच के बाद जश्न के दौरान एक ऐसा पल भी सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। दोनों का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।





हार्दिक पांड्या ने माहिका को दिया जीत का श्रेय

मैच खत्म होने के बाद दिए गए एक इंटरव्यू में हार्दिक पांड्या ने इस जीत को लेकर अपनी खुशी जाहिर की।

उन्होंने कहा- मैं शुरुआत से कहा रहा हूं कि हम जीतने वाले हैं। मैं जानता था कि हम चैंपियन हैं और हम इस ट्रॉफी के साथ वापस लौटेंगे। मैंने माहिका से भी यही बात कही, चिंता मत करो। हम जीतेंगे। मैंने टीम के साथ अगले 10 साल और खेलना चाहता हूं और 10 टाइटल और जीतना चाहता हूं। और मैं एक चीज सच में कहना चाहता हूं कि जब से माहिका मेरी जिंदगी में आई है। हर चीज ठीक हो रही है। लगातार जीत मिल रही है।







माहिका शर्मा ने भी दी टीम इंडिया को बधाई

भारत की जीत के बाद माहिका शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हार्दिक पांड्या की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें और पूरी भारतीय टीम को बधाई दी। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “द मैन, द मिथ, द लीजेंड,”।

कौन हैं माहिका शर्मा

माहिका शर्मा एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जो फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने इकॉनॉमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई की है और इसके साथ-साथ मॉडलिंग और एक्टिंग में भी अपनी पहचान बनाई है। माहिका कई म्यूजिक वीडियो, स्वतंत्र फिल्मों और विज्ञापन अभियानों में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम किया है। इसके अलावा वह प्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण तहिलियानी के लिए रैंप वॉक भी कर चुकी हैं।