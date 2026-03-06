‘बूंग’ की ऐतिहासिक BAFTA जीत के पीछे एक्सल एंटरटेनमेंट का बड़ा हाथ

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 06 Mar, 2026 01:35 PM
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। मणिपुरी फिल्म 'बूंग' की सिनेमाघरों में रिलीज से पहले, जो प्रतिष्ठित बाफ्टा (BAFTA) पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच चुकी है, निर्देशक लक्ष्मीप्रिया देवी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट का आभार व्यक्त किया है। फिल्म को सपोर्ट करने वाले तीन प्रोडक्शन हाउस में से एक, एक्सेल के लिए उन्होंने कहा कि उनके सहयोग के बिना यह फिल्म बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच पाती।
वैश्विक स्तर पर नाम कमाने वाली यह फिल्म 6 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्देशक ने भावुक होते हुए कहा, "अगर एक्सेल साथ नहीं होता, तो 'बूंग' कभी रिलीज ही नहीं हो पाती।"
निर्देशक ने रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा स्थापित बैनर एक्सेल एंटरटेनमेंट से मिले अटूट समर्थन को फिल्म की सफलता का एक बड़ा आधार बताया।
लक्ष्मीप्रिया देवी द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म का प्रीमियर सबसे पहले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। यहीं से इसके शानदार सफर की शुरुआत हुई, जिसके बाद इसे वारसॉ, साओ पाओलो, एडिलेड और तेलिन ब्लैक नाइट्स जैसे कई बड़े अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया। हर पड़ाव पर इस फिल्म ने अपनी सादगी और भावनाओं से भरी सच्ची कहानी के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई।
'बूंग' एक मणिपुरी कहानी है, जो एक छोटे लड़के (गुगुन किपगेन द्वारा निभाया गया किरदार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने का सपना देखता है। बूंग की परवरिश उसकी सिंगल मदर मंदाकिनी (बाला हिजाम निंगथौजम) ने की है। वह अपने लापता पिता की तलाश में अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक भावुक सफर पर निकलता है। यह फिल्म उम्मीद, अटूट साहस और माँ-बेटे के खास रिश्ते जैसे बेहद जरूरी पहलुओं को छूती है।
एक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट और सूटेबल पिक्चर्स के सहयोग से बनी यह फिल्म कल, 6 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है।