पति अभिषेक संग केदारनाथ मंदिर पहुंची ऐश्वर्या राय! इंटरनेट पर दनादन वायरल हुईं AI जनरेटेड तस्वीरें

मुंबई. बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में शुमार ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। दोनों जब भी साथ नजर आते हैं, उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं। हाल ही में एक बार फिर इस स्टार कपल की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से फैलती दिखीं, जिन्हें देखकर फैंस हैरान रह गए।

वायरल हो रही इन तस्वीरों में ऐश्वर्या और अभिषेक एक-दूसरे के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि तस्वीरों के बैकग्राउंड में केदारनाथ मंदिर के कपाट दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि दोनों केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कई यूजर्स ने इन तस्वीरों को सच मानते हुए कपल को बधाइयां देना भी शुरू कर दिया।

हालांकि, इन तस्वीरों की सच्चाई कुछ और ही निकली। दरअसल, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की ये तस्वीरें असली नहीं हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार की गई हैं। यानी ये पूरी तरह से फेक इमेजेज हैं, जिन्हें डिजिटल तकनीक के जरिए बनाया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी सेलेब्रिटी की AI जनरेटेड तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हों। आए दिन कई बड़े सितारों की फेक फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनते रहते हैं।

गौर करने वाली बात यह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन इस तरह के फेक और भ्रामक कंटेंट को लेकर काफी गंभीर रही हैं। कुछ समय पहले उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख भी किया था। कोर्ट ने अभिनेत्री के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके निजी और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इमेज, फोटो, वीडियो, कंटेंट या आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल करना ‘गरिमा के साथ जीने के अधिकार’ का उल्लंघन है।

इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने संबंधित प्लेटफॉर्म्स और यूआरएल्स को 72 घंटों के भीतर ऐसे आपत्तिजनक और फेक कंटेंट को हटाने, निष्क्रिय करने और ब्लॉक करने के अंतरिम निर्देश भी दिए थे। इस फैसले को सेलेब्रिटीज की डिजिटल सुरक्षा और प्राइवेसी के लिहाज से एक बड़ी राहत माना गया।

फिलहाल, ऐश्वर्या और अभिषेक की केदारनाथ वाली तस्वीरों को लेकर हो रही चर्चाओं पर अब विराम लग चुका है और यह साफ हो गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हर तस्वीर सच हो, यह जरूरी नहीं। ऐसे में यूजर्स को भी किसी भी वायरल कंटेंट पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जांचने की जरूरत है।