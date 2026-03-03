शादी के बाद पति विजय के गांव पहुंचीं रश्मिका का हुआ जोरदार स्वागत, गृह प्रवेश के दौरान देवर-भाभी के बीच दिखी हंसी-ठिठोली

Edited By suman prajapati, Updated: 03 Mar, 2026 12:18 PM

मुंबई. एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न हुई, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। शादी के बाद अब रश्मिका पहली बार विजय के गांव पहुंचीं, जहां नई नवेली दुल्हन का पारंपरिक अंदाज में जोरदार स्वागत हुई। मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है।

गांव में पारंपरिक अंदाज में गृह प्रवेश

गांव पहुंचने पर रश्मिका का स्वागत पूरे रीति-रिवाजों के साथ किया गया। इस दौरान वह रेड-गोल्डन और ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी में नजर आईं, जिसमें उनका लुक बेहद खूबसूरत लग रहा था। गले में उन्होंने सोने का नेकलेस पहना और बालों में गजरा लगाया, जो उनके पारंपरिक अंदाज को और निखार रहा था।

वहीं विजय भी ऑफ व्हाइट कलर के कुर्ते में दिखाई दिए। दोनों के चेहरे पर शादी की खुशी साफ झलक रही थी। गृह प्रवेश की रस्म के दौरान रश्मिका को लाल और क्रीम कलर की साड़ी में देखा गया। हल्के मेकअप और भारी ज्वेलरी के साथ उनका ब्राइडल लुक बेहद आकर्षक लगा। पूजा के दौरान वह विजय के साथ बैठीं और दोनों के पीछे एक्टर के छोटे भाई आनंद देवरकोंडा भी दिखे। इस दौरान देवर भाभी के बीच हल्का हंसी-मजाक और बातचीत की झलक देखने को मिली।





प्री-वेडिंग समारोह में भी दिखा था कपल

बता दें, शादी के बाद यह जोड़ी एक्टर अल्लू सिरिश की प्री-वेडिंग फेस्टिविटी में भी शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने अल्लू अर्जुन और अल्लू सिरिश के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।



फैंस के साथ बांटी खुशियां

रश्मिका और विजय ने शादी के बाद देश के कई शहरों में मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी शेयर की। इसके अलावा कपल ने 21 राज्य में मिठाइयों के ट्रक भिजवाए और 16 मंदिरों में अन्नदान भी किया।