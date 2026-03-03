Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • यूएस-ईरान तनाव के बीच दुबई में बैठे विवेक ओबेरॉय ने लोगों से की खास अपील, कहा-पैनिक वाली खबरें न फैलाएं

यूएस-ईरान तनाव के बीच दुबई में बैठे विवेक ओबेरॉय ने लोगों से की खास अपील, कहा-पैनिक वाली खबरें न फैलाएं

Edited By suman prajapati, Updated: 03 Mar, 2026 11:40 AM

amid us iran tensions vivek oberoi appeal to people don t spread panic news

यूएस-ईरान तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में हालात को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इस माहौल में एक्टर विवेक ओबेरॉय, जो पिछले कुछ समय से अपने परिवार के साथ यूएई में रह रहे हैं, ने वहां के लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। विवेक ने सोशल मीडिया पर...

मुंबई. यूएस-ईरान तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में हालात को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इस माहौल में एक्टर विवेक ओबेरॉय, जो पिछले कुछ समय से अपने परिवार के साथ यूएई में रह रहे हैं, ने वहां के लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। विवेक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लोगों से अफवाहों और भ्रामक खबरों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने यूएई की सरकार और सुरक्षा बलों की सराहना भी की।

 

विवेक ऑबेरॉय ने अपने पोस्ट में लिखा- 'UAE के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हेडलाइन्स हैवी फील करवा सकती हैं, लेकिन इस जमीन की फाउंडेशन जो शांति और एक साथ रहने की भावना से बनी है। यहां तक कि हम 200 अलग-अलग देशों से आते हैं, लेकिन हम इस कम्यूनिटी का हिस्सा हैं और एक-दूसरे को एक बड़े परिवार की तरह देखते हैं।'

और ये भी पढ़े

 

विवेक ने आगे लिखा, 'मैं UAE सरकार की लीडरशिप और आर्म्ड फोर्स को सैल्यूट करता हूं। उनकी निडरता और बिना थके हर नागरिक को सुरक्षित रखना और समय पर जारी किए गए अलर्ट हमारी तैयारी का सबसे बड़ा जरिया हैं। हमारे देशों के बीच रिश्ता मजबूत है। यहां हर इंसान की सुरक्षा अहमियत दी जाती है। सुरक्षित रहें. सलाह के मुताबिक घर के अंदर रहें और शांत रहें। भारत में जो अपने रहते हैं, वो सभी के लिए प्रार्थना करें। पैनिक वाली खबरें न फैलाएं। सोर्स जानें और वेरिफाईड मीडिया पर ही विश्वास करें। सच हमेशा मजबूत रहता है और बचाव करता है।'
 
यूएई में फंसे अन्य भारतीय सितारे

तनाव के चलते दुबई समेत कई इलाकों में उड़ानों पर असर पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ भारतीय कलाकार भी यूएई में ही रुके हुए हैं।इनमें एक्टर विष्णु मांचू, एक्ट्रेस सोनल चौहान, इशा गुप्ता और पंजाबी सिंगर एम्मी विर्क का परिवार भी शामिल है।

  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!