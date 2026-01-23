6 देशों में बैन हुई सनी देओल की 'बॉर्डर 2'! धोखाधड़ी आरोपों पर पलाश मुछाल ने तोड़ी चुप्पी..पढ़ें मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें

निधि दत्ता और अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। हालांकि, इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ‘बॉर्डर 2’ को 6 देशों में रिलीज नहीं किया जाएगा,...

मुंबई. निधि दत्ता और अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। हालांकि, इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ‘बॉर्डर 2’ को 6 देशों में रिलीज नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह इसकी कहानी बताई जा रही है। वहीं, संगीतकार और फिल्म निर्माता पलाश मुछाव पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनका नाम काफी हाइलाइट हो रहा है। ऐसे अब हाल ही में इन आरोपों से परेशान होकर पलाश मुच्छल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। साथ ही उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है। तो आइए जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें...



रेमो डिसूजा को धमकाने और रंगदारी मांगने के आरोप में गैंगस्टर रवि पुजारी अरेस्ट, लंबे समय से था फरार



साल 2018 में कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेस डिसूजा को धमकाने और उनसे रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने गैंगस्टर रवि पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर 200 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वॉन्टेड होने का आरोप है। ऐसे में अब मुंबई पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने उस पर शिकंजा कस ही दिया।



ब्रेस्ट कैंसर के कारण रिमूव करवानी पड़ी एक ब्रेस्ट, बीमारी को मात देने के बाद सिंगर ने शेयर की दिल कचोट देने वाली पोस्ट

मनोरंजन जगत से कई ऐसे सितारे हैं, जो कैंसर की घातक बीमारी से जूझ चुके हैं और अपनी जर्नी से दूसरो के लिए प्रेरण स्रोत बने। वहीं, ऐसी ही एक सिंगर हैं, जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ कैंसर की लंबी और दर्दनाक लड़ाई लड़ी और फिर ठीक होकर दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बनीं। यह सिंगर कोई और नहीं, मोंतेरिया की मशहूर वल्लेनाटो सिंगर एवलिन गोमेज़ हैं, जिन्होंने लंबे समय बाद सोशल मीडिया पर वापसी की और कैंसर से ठीक होने के बाद एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।





पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद मां प्रकाश कौर संग सनी देओल की पहली प्रेजेंस



एक्टर सनी देओल की मच अवेटड फिल्म बॉर्डर 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसे पहले दिन दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। वहीं, फिल्म की रिलीज के बीच हाल ही में सनी देओल को अपनी मां प्रकाश कौर के साथ देख गया, जहां वे उनका हाथ पकड़े नजर आए। एक्टर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है।



सुशांत सिंह राजपूत की याद में बड़ी पहल, पिता ने किया फिल्‍म इंस्‍टीट्यूट बनवाने का ऐलान





बॉलीवुड फिल्म ‘छिछोरे’ से खास पहचान बनाने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया से गुजरे छह साल हो गए हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी फैंस के दिलों में जिंदा हैं। 21 जनवरी को सुशांत की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनके परिवार की ओर से एक अहम और भावनात्मक घोषणा की गई है। एक्टर की याद में जल्द ही ‘सुशांत सिंह राजपूत मेमोरियल क्लब एंड फिल्म डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट’ की स्थापना की जाएगी।



आपको वर्दी में देखकर पुरानी यादें ताजा..'बॉर्डर 2' की रिलीज पर बेटे अहान के नाम सुनील शेट्टी का पोस्ट

एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे व एक्टर अहान शेट्टी की फिल्म ने 'बॉर्डर 2' आज पर्दे पर रिलीज हो चुकी हैं। जहां फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी नजर आए थे, वहीं इसके सीक्वल में उनके बेटे अहान शेट्टी उनकी जगह ली है। आज फिल्म के रिलीज होते ही सुनील शेट्टी ने एक भावुक पोस्ट शेयर किया है और साथ ही बेटे अहान को लेकर भी खास बात कही है।



रानी मुखर्जी की फैन हुईं अनुष्का शर्मा, 'मर्दानी 3' के लिए की सराहना, कहा-देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं

एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘मर्दानी 3’ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है और रानी मुखर्जी की दमदार वापसी की खूब तारीफ हो रही है। इसी बीच एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी ‘मर्दानी 3’ का ट्रेलर देखा और एक पोस्ट शेयर कर फिल्म के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर की है।





6 देशों में बैन हुई सनी देओल की 'बॉर्डर 2'! सामने आई यह वजह

निधि दत्ता और अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। यह फिल्म देशभर में एक साथ रिलीज की गई है और रिलीज होते ही दर्शकों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि, इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ‘बॉर्डर 2’ को 6 देशों में रिलीज नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह इसकी कहानी बताई जा रही है।



जिन्हें बहू में बेटी नहीं दिखी..ससुराल में ज्योति संग होता था परायों सा व्यवहार? पवन सिंह की पत्नी का छलका दर्द



भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह संग शादी काफी उतार-चढ़ाव से गुजर रही है। दोनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर पिछले काफी समय से सुर्खियां बटोर रहे हैं। खबरें हैं कि ज्योति और पवन सिंह तलाक की प्रीक्रिया से गुजर रहे हैं। हालांकि, एक्टर की पत्नी अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर कर पवन पर प्यार बरसाती नजर आती हैं। वहीं, हाल ही में पवन सिंह की मां ने एक बर्थडे पार्टी में कुछ ऐसी बात कह दी, जिसे ज्योति सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है।

'मेरी छवि खराब करने की..40 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पलाश मुछाल ने तोड़ी चुप्पी

संगीतकार और फिल्म निर्माता पलाश मुछाल इस वक्त एक विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। उन पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनका नाम काफी हाइलाइट हो रहा है। वहीं, अब हाल ही में इन आरोपों से परेशान होकर पलाश मुच्छल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। साथ ही उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है।

सुभाष घई को मिला राष्ट्रपति भवन से गणतंत्र दिवस ऐट होम रिसेप्शन का निमंत्रण़़, फिल्ममेकर बोले- खुद को धन्य महसूस करता हूं

गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले प्रतिष्ठित 'एट होम रिसेप्शन' की तैयारियां जोरों पर हैं। इस विशेष कार्यक्रम के लिए विशिष्ट मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड फिल्मकार सुभाष घई भी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले रिसेप्शन के लिए राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिला है, जिसे पाकर वे काफी गर्वित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं।फिल्ममेकर ने सोशल मीडिया के जरिए इस निमंत्रण पर अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया है।