दुबई में फंसे लोगों के लिए मसीहा बने सोनू सूद, धोखाधड़ी का शिकार हुईं वर्षा उसगांवकर..पढ़ें मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें

Edited By suman prajapati, Updated: 05 Mar, 2026 06:26 PM



A-

A+

इजराइल-ईरान युद्ध के बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने हाल ही में दुबई में फंसे लोगों की मदद करने का फैसला किया है। एक्टर ने दुबई में फंसे मजबूर लोगों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की बात कही है। वहीं, हिंदी और मराठी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस...