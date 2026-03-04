Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • इजरायल-ईरान युद्ध के बीच दुबई में फंसी मलाइका अरोड़ा की मां, कहा, 'आंखों से मिसाइलों को रोकते देखना बड़ा डरावना..

इजरायल-ईरान युद्ध के बीच दुबई में फंसी मलाइका अरोड़ा की मां, कहा, 'आंखों से मिसाइलों को रोकते देखना बड़ा डरावना..

Edited By suman prajapati, Updated: 04 Mar, 2026 05:24 PM

malaika arora s mother stuck in dubai amid israel iran war

इजरायल-अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले के बाद कई फ्लाइटें रद्द हो गई हैं, जिसमें दुबई एयरपोर्ट भी शामिल है। आम भारतीय लोगों के साथ-साथ कई बॉलीवुड सेलेब्स भी वहां फंस गए हैं, जबकि कई सेलेब्स सुरक्षित अपने देश लौट चुके हैं। इसी बीच हाल ही में पता चला है...

मुंबई. इजरायल-अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले के बाद कई फ्लाइटें रद्द हो गई हैं, जिसमें दुबई एयरपोर्ट भी शामिल है। आम भारतीय लोगों के साथ-साथ कई बॉलीवुड सेलेब्स भी वहां फंस गए हैं, जबकि कई सेलेब्स सुरक्षित अपने देश लौट चुके हैं। इसी बीच हाल ही में पता चला है कि एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की मां जॉयस अरोड़ा दुबई एयरपोर्ट पर फंस गई हैं।  ऐसे में हाल ही में मलाइका की मां ने वहां के हालातों का किस्सा सुनाया है।
 
हाल ही में एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत में मलाइका अरोड़ा की मां जॉयस ने बताया कि वो अपनी बड़ी बहन का बर्थडे मनाने दुबई गई थीं। कुछ ही दिनों बाद वहां उन्होंने भी अपना जन्मदिन मनाया। 

PunjabKesari


एक्ट्रेस की मां ने बताया कि मेरी रिटर्निंग 3 मार्च की थी और मुझे मुंबई लौटना था, लेकिन हमें नोटिफिकेशन मिला कि युद्ध के कारण हमारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे कहना होगा कि मैं यहां सुरक्षित महसूस कर रही हूं। दरअसल, मैंने अपनी आंखों से आसमान में मिसाइलों को रोकते हुए देखा। यह डरावना था, लेकिन दुबई की मिलिट्री शानदार काम कर रही है। मेरी बेटियां मुंबई में हैं और वे जानती हैं कि मैं सेफ हाथों में हूं।'


आगे जॉयस ने अपनी बेटियों के बारे में बताया कि वो मुझे दिन में तीन से चार बार फोन करती हैं और हम लगातार संपर्क में रहते हैं। अब जब कुछ ऑपरेशन फिर से शुरू हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही मुंबई लौट जाऊंगी।'

और ये भी पढ़े

 

ईशा गुप्ता और सोनल चौहान भी फंसी थी दुबई में
 
बता दें, इससे पहले ईशा गुप्ता और सोनल चौहान के दुबई में फंसने की खबर सामने आई थी, जिसे लेकर फैंस काफी चिंतित थे। हालांकि, बाद में उन्हें सुरक्षित इंडिया लाया गया और देश लौटने के बाद एक्ट्रेसेस ने फैंस का दिल से आभार भी जताया।   

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!