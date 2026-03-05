Main Menu

15 मार्च को रिलीज होगा ‘नमो रे’, ‘नागबंधम’ में दिखेगा 1000 डांसर्स का ग्रैंड सीक्वेंस

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 05 Mar, 2026 05:27 PM

the first single from nagabandham namo re will make a grand entry

आने वाली पैन-इंडिया फिल्म 'नागबंधम' अपने प्रोडक्शन के साथ सिनेमा की दुनिया में हलचल मचा रही है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आने वाली पैन-इंडिया फिल्म 'नागबंधम' अपने प्रोडक्शन के साथ सिनेमा की दुनिया में हलचल मचा रही है। अभिषेक नामा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को किशोर अन्नापुरेड्डी और निशिता नागिरेड्डी द्वारा NIK स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है। उम्मीद है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा में नए बेंचमार्क सेट करेगी और बड़े पैमाने पर दर्शकों को अपनी ओर खींचेगी।

​'नागबंधम' अपने पहले सिंगल "नमो रे" के साथ दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है, जो 15 मार्च को सुबह 11:11 बजे रिलीज होगा। यह खास गाना भगवान नारायण को एक श्रद्धांजलि है और फिल्म के गहरे आध्यात्मिक विषयों को दर्शाता है।

"नमो रे" की सबसे बड़ी खासियत इसमें शामिल 1,000 डांसर्स हैं, जो एक साथ मिलकर एक शानदार कोरियोग्राफी पेश करेंगे। यह परफॉरमेंस भारतीय डांस फॉर्म्स की विविधता और एकता की एक खूबसूरत झलक दिखाएगी। मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और सृष्टि वर्मा द्वारा तैयार किया गया यह ग्रैंड सीक्वेंस दर्शकों के लिए एक कभी न भूलने वाला विजुअल एक्सपीरियंस होने वाला है।

 

"नमो रे" का संगीत प्रतिभाशाली जोड़ी जुनैद कुमार और अभय ने तैयार किया है, जो एक ऐसा जादुई माहौल बनाता है जिसमें भक्ति का अहसास रसा-बसा है। बोलों की बात करें तो, विमल कश्यप ने प्रेरणादायक शब्द लिखे हैं जो गाने के आध्यात्मिक सार को बखूबी दर्शाते हैं। वहीं, सम्मानित गायिका मायस्मी बोस ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से इस गाने में जान फूंक दी है।

पर्दे के पीछे, 'नागबंधम' को एक बेहद टैलेंटेड क्रू का साथ मिला है, जिसमें बतौर सिनेमैटोग्राफर सुंदर राजन एस और एडिटर आरसी प्राणा शामिल हैं, जो फिल्म की सिनेमैटिक आर्ट पर बारीकी से काम कर रहे हैं। अशोक कुमार प्रोडक्शन डिजाइन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और कहानी के लिए एक बेहद खूबसूरत दुनिया तैयार कर रहे हैं।

​जैसे-जैसे रिलीज की तारीख करीब आ रही है, फैन्स को सोशल मीडिया और अन्य प्रमोशनल चैनल्स के जरिए अपडेट रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि "नमो रे" के आने से पहले कई टीज़र और एक्सक्लूसिव कंटेंट सामने आएंगे। टीम 'नागबंधम' को पेश करने के लिए काफी एक्साइटेड है, जो दर्शकों को आध्यात्मिकता, संगीत और डांस का एक अनोखा संगम दिखाएगी।

 

