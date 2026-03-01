Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मार्च में होगा सिनेमाई धमाका! बड़े स्टार्स और बिग बजट फिल्मों की होगी बॉक्स ऑफिस पर जंग

मार्च में होगा सिनेमाई धमाका! बड़े स्टार्स और बिग बजट फिल्मों की होगी बॉक्स ऑफिस पर जंग

Edited By suman prajapati, Updated: 01 Mar, 2026 05:41 PM

big stars and big budget films will battle at the box office in march

मार्च का महीना सिनेमा प्रेमियों के लिए बेहद खास साबित होने वाला है। इस महीने हिंदी, साउथ और हॉलीवुड की कई बड़ी और अलग-अलग जॉनर की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं। एनिमेशन से लेकर कोर्टरूम ड्रामा, स्पाई थ्रिलर, एक्शन एंटरटेनर और साइंस...

मुंबई. मार्च का महीना सिनेमा प्रेमियों के लिए बेहद खास साबित होने वाला है। इस महीने हिंदी, साउथ और हॉलीवुड की कई बड़ी और अलग-अलग जॉनर की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं। एनिमेशन से लेकर कोर्टरूम ड्रामा, स्पाई थ्रिलर, एक्शन एंटरटेनर और साइंस फिक्शन तक- हर तरह की फिल्मों का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं मार्च 2026 की मेन रिलीज़ के बारे में विस्तार से।

 6 मार्च 2026 को रिलीज़ होने वाली फिल्म
'होपर्स' एक अमेरिकी एनिमेटेड साइंस-फिक्शन एडवेंचर कॉमेडी है, जो 6 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म की कहानी एक अनोखे वैज्ञानिक प्रयोग पर आधारित है, जिसमें इंसानी चेतना को जानवरों के शरीर में स्थानांतरित करने की कोशिश दिखाई गई है। 

 चरक

चरक निर्देशक Sudipto Sen की यह फिल्म अंधविश्वास और काले जादू जैसे गंभीर विषय पर आधारित है। कहानी में तंत्र-मंत्र के नाम पर बच्चों की बलि जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया गया है। फिल्म सामाजिक कुरीतियों पर सवाल उठाती है और एक गंभीर संदेश देने की कोशिश करती है।

और ये भी पढ़े

13 मार्च 2026 की रिलीज़

 किस्सा कोर्ट कचहरी का एक कोर्टरूम ड्रामा है, जो न्याय व्यवस्था की कमियों को उजागर करती है। फिल्म में राजेश खन्ना, ब्रिजेंद्रा काला, नीलू कोहली और अंजू याधव अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। गंभीर विषय होने के बावजूद फिल्म में हल्का-फुल्का हास्य भी शामिल किया गया है, जिससे दर्शकों को संतुलित मनोरंजन मिल सके।

19 मार्च 2026: बड़ी टक्कर का दिन
फिल्म टॉक्सिक में सुपरस्टार यश मुख्य भूमिका में हैं। यह एक बहुभाषी रिलीज़ है, जिसमें दक्षिण और हिंदी सिनेमा के कलाकारों का संगम देखने को मिलेगा। फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा रहा है और इसे महीने की सबसे चर्चित फिल्मों में गिना जा रहा है।

धुरंधर 2

धुरंधर 2 साल 2025 की हिट स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर’ का सीक्वल है। यह फिल्म भारत-पाकिस्तान संबंधों की पृष्ठभूमि पर आधारित एक काल्पनिक कहानी पेश करती है, जिसे वास्तविक घटनाओं की झलक के साथ रचा गया है। पहले भाग की सफलता के बाद दर्शकों को इसके दूसरे भाग से काफी उम्मीदें हैं।

आडू 3

आडू 3 मलयालम भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन Midhun Manuel Thomas ने किया है और इसमें जयसूर्या मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह लोकप्रिय ‘आडू’ फ्रेंचाइज़ी का तीसरा भाग है। पहले दो भागों को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, इसलिए इस फिल्म से भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

 20 मार्च 2026 की रिलीज़
 
प्रोजेक्ट हेल मैरी एक हॉलीवुड साइंस-फिक्शन फिल्म है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन वह मानवता को बचाने के मिशन पर अंतरिक्ष में भेजा जाता है। फिल्म में रोमांच, विज्ञान और भावनात्मक संघर्ष का मिश्रण देखने को मिलेगा।

26 मार्च 2026 की रिलीज़

 उस्ताद भगत सिंह में Pawan Kalyan मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है जो अपराध और हिंसा से जुड़ा है, लेकिन आम लोगों की मदद भी करता है। फिल्म के ओटीटी अधिकार पहले ही बिकने की खबरें हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!