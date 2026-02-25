Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 40 साल बाद कल्कि 2 के सेट पर साथ दिखे अमिताभ बच्चन और कमल हासन, शेयर की BTS तस्वीरें

40 साल बाद कल्कि 2 के सेट पर साथ दिखे अमिताभ बच्चन और कमल हासन, शेयर की BTS तस्वीरें

Edited By suman prajapati, Updated: 25 Feb, 2026 04:22 PM

amitabh bachchan kamal haasan seen together on the set of kalki 2 after 40 years

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों हैदराबाद में 'कल्कि 2898 एडी' (Kalki 2898AD) के सीक्वल की शूटिंग कर रहे हैं। इसी व्यस्तता के कारण वो बीते रविवार फैंस से अपने बंगले के बाहर मुलाकात नहीं कर पाए। हालांकि, उन्होंने पहले ही अपने फैंस को इस बात...

मुंबई. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों हैदराबाद में 'कल्कि 2898 एडी' (Kalki 2898AD) के सीक्वल की शूटिंग कर रहे हैं। इसी व्यस्तता के कारण वो बीते रविवार फैंस से अपने बंगले के बाहर मुलाकात नहीं कर पाए। हालांकि, उन्होंने पहले ही अपने फैंस को इस बात की जानकारी दे दी थी। इसी बीच बिग बी ने 'कल्कि 2898 एडी' के सेट से कुछ BTS तस्वीरें शेयर कीं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।
 
PunjabKesari

मंगलवार को बिग बी ने अपने घर के बाहर की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनके फैंस की भीड़ देखने को मिल रही हैं, जबकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वे उनसे मिल नहीं पाएंगे। तस्वीरों के साथ एक्टर ने लिखा, "मैंने उन्हें बताया था कि इस रविवार को मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा हूं... लेकिन फिर भी वे आए... बस देखने के लिए...।"
 
 PunjabKesari


इसी के साथ ही अमिताभ बच्चन ने सालों बाद कमल हासन के साथ काम करने को लेकर भी खुशी जाहिर की और लिखा, "महान कमल हासन से मुलाकात हुई, हम सालों बाद साथ काम करेंगे...आखिरी बार 'गिरफ्तार' में।" 

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

दोनों ने आखिरी बार 1985 में रिलीज हुई फिल्म गिरफ्तार में काम किया था।

 
बता दें,  फिल्म कल्कि 2898 एडी में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के रूप में वापसी करेंगे। इससे पहले कमल हासन और अमिताभ दोनों ने 'कल्कि 2898 एडी' पार्ट 1 में एक साथ काम किया था। फिल्म में कमल हासन ने विलन सुप्रीम यास्किन की भूमिका निभाई थी, जो 'कॉम्प्लेक्स' नामक शहर के एक बीमार, बुजुर्ग और तानाशाह राजा है।  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!