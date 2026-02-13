फैमिली फ्रेंड हेमा मालिनी से मिलने पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा, तस्वीरें शेयर कर लिखा-बहुत अच्छा समय बीता!

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के परिवार से गहरा नाता है। जब धर्मेंद्र अपने आखिरी वक्त में बैड पर थे तो शत्रुघ्न ने अपनी वाइफ संग घर जाकर हाल जानने पहुंचे थे। वहीं, धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी...

मुंबई. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के परिवार से गहरा नाता है। जब धर्मेंद्र अपने आखिरी वक्त में बैड पर थे तो शत्रुघ्न ने अपनी वाइफ संग घर जाकर हाल जानने पहुंचे थे। वहीं, धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी काफी टूट गई है। ऐसे में हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा एक्ट्रेस से मिलने उनके दिल्ली वाले घर पहुंचे और इस मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं।

Extremely happy to visit our dearest family friend, great lady @dreamgirlhema's

new home in Delhi. Welcomed in with warmth & it was a pleasure to enjoy some delicious South Indian cuisine. Hema as always was a lovely & caring hostess. Delightful

times well spent! pic.twitter.com/qX5BXg2GFF— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) February 12, 2026

शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को हेमा मालिनी से मुलाकात की और उनके दिल्ली वाले नए घर के लिए शुभकामनाएं भी दीं। एक्टर ने अपने एक्स अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा- हमारी सबसे प्यारी फ़ैमिली फ़्रेंड, ग्रेट लेडी हेमा मालिनी के दिल्ली में नए घर पर आकर बहुत खुशी हुई। गर्मजोशी से स्वागत किया गया और कुछ स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाने का मज़ा लेना खुशी की बात थी। हेमा हमेशा की तरह एक प्यारी और देखभाल करने वाली होस्टेस थीं। बहुत अच्छा समय बीता!



शेयर की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक फोटो में एक्टर हेमा को फूलों का बुके देते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में दोनों सिंपल पोज देते दिख रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी की दूसरी तस्वीर में उनके पीछे दीवार पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेहद ही शानदार फ्रेम की हुई फोटो देखने को मिल रही है।

फैंस शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी की इन मुलाकात की तस्वीरों को खूब लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।