रॉयल नेकलेस और पिंक साड़ी में Proper Patola लगीं परिणीति चोपड़ा, खूबसूरती ऐसी कि तस्वीरों ने नहीं हटेगी नजर

मुंबई. एक्ट्रेस परीणीति चोपड़ा बॉलीवुड की चर्चित और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं। भले ही एक्ट्रेस काफी समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आई, लेकिन वो अपने लुक्स और सोशल मीडिया पोस्ट से अक्सर फैंस का ध्यान खींचती रहती हैं। अब हाल ही में 'मिसेज चड्ढा' ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जो आते ही इंटरनेट पर छा गई हैं और फैंस उनके इस लुक की खूब तारीफ कर रहे हैं।



शेयर की गई इन लेटेस्ट तस्वीरों में परिणीति चोपड़ा का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिल रहा है। पिंक साड़ी में एक्ट्रेस किसी गुलाब के फूल से कम नहीं लग रहीं। इसके साथ उन्होंने फुल स्लीव वाला व्हाइट ब्लाउज पहना है और गले में रॉयल नेकलेस उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है।

इस साड़ी लुक के साथ परिणीति ने पंजाबी जुती पहनी। मिनिमल मेकअप और सिंपल हेयरस्टाइल उनके लुक को और भी खास बना रहा है।



इन तस्वीरों को शेयर करते हुए परिणीति चोपड़ा ने कैप्शन में लिखा-'अगर मम्मा को दो घंटे के लिए बाहर जाना ही पड़े, तो वो साड़ी पहनकर ही जाए'। एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर फैंस भर-भरकर उनकी तारीफ कर रहे हैं और उन्हें इंडस्ट्री की गॉर्जियस मम्मा बता रहे हैं।



काम की बात करें तो परिणीति चोपड़ा को आखिरी बार साल 2023 में फिल्म मिशन रानीगंज में देखा गया था। हालांकि, इन दिनों वो अपने मदरहुड पीरियड को एंजॉय कर रही हैं और बेटे की परवरिश पर पूरा ध्यान दे रही हैं।



