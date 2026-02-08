'बहुत जल्दी चले गए..एक्टर सुनील थापा के निधन से सदमे में को-स्टार प्रियंका चोपड़ा, मनोज बाजपेयी बोले-आपके साथ यादें...

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 08 Feb, 2026 10:42 AM

priyanka chopra and manoj bajpai mourns at the demise of sunil thapa

नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ और चर्चित एक्टर सुनील थापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रवार को 68 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से न सिर्फ नेपाल बल्कि भारतीय फिल्म जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन से एक्ट्रेस...

मुंबई. नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ और चर्चित एक्टर सुनील थापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रवार को 68 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से न सिर्फ नेपाल बल्कि भारतीय फिल्म जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन से एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को गहरा सदमा लगा है। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर अपने दिवंगत को-एक्टर के लिए भावुक पोस्ट शेयर कर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं, एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी इंस्टाग्राम पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।

प्रियंका चोपड़ा ने बताया पिता समान

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म ‘मैरी कॉम’ का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सुनील थापा उनके साथ नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में सुनील थापा ने मैरी कॉम के कोच की भूमिका निभाई थी। वीडियो के साथ प्रियंका ने लिखा, “आप हमेशा मेरे लिए कोच सर ही रहेंगे। जब मैंने अपने पिता को खोया था, उस मुश्किल समय में आपने मुझे संभाला। आपने बिना जताए मुझे सहारा दिया, प्यार दिया और ताकत दी। आपकी मुस्कान और अपनापन हमेशा मेरी यादों में रहेगा। बहुत जल्दी चले गए, लेकिन कभी भुलाए नहीं जाएंगे। जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, उस वक्त आपके प्यार के लिए शुक्रिया। आपकी आत्मा को शांति मिले। मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं आपके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं।”

 

मनोज बाजपेयी ने भी दी श्रद्धांजलि

मनोज बाजपेयी ने भी सुनील थापा के निधन पर दुख जताते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की और लिखा, “यह बेहद दुखद खबर है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे सर। आपके साथ ‘द फैमिली मैन’ सीजन 3 से जुड़ी यादें हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगी।”

 

PunjabKesari

 

कैसे हुआ सुनील थापा का निधन?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनील थापा का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। उन्हें अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा फिल्मों को समर्पित किया और नेपाली सिनेमा में लगभग 300 फिल्मों में काम किया।

नेपाली से लेकर बॉलीवुड तक का शानदार सफर

सुनील थापा नेपाली सिनेमा के सबसे सम्मानित कलाकारों में गिने जाते थे। उन्होंने नेपाली फिल्मों के अलावा भोजपुरी सिनेमा में भी अभिनय किया। बॉलीवुड में उन्हें खास तौर पर ‘मैरी कॉम’ और वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन’ के लिए पहचाना गया। फिल्म ‘मैरी कॉम’ में उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी मिला था। इसके अलावा उन्होंने ‘एक दूजे के लिए’ और ‘आज की आवाज’ जैसी हिंदी फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं निभाईं। 

