'वो मुझसे भी ज्यादा नर्वस थे..दिव्या दत्ता को याद आया इरफान खान संग इंटीमेट सीन, बताया-शूट से पहले छत पर छिप गए थे

Edited By suman prajapati, Updated: 25 Jan, 2026 02:34 PM

divya dutta recalls intimate scene with irrfan khan

मुंबई. एक्ट्रेस दिव्या दत्ता फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, जो न सिर्फ अपने काम बल्कि कई वजहों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। वहीं, हाल ही में दिव्या दत्त एक इंटरव्यू में दिवंगत एक्टर इरफान खान के साथ 2010 की फिल्म ‘हिस्स’ की शूटिंग का एक किस्सा याद करती नजर आईं। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उन्हें फिल्म में एक इंटमेट सीन की शूटिंग के दौरान इमरान उनसे भी ज्यादा असहज महसूस कर रहे थे।

हाल ही में इंटरव्यू में दिव्या दत्ता ने बताया कि उस समय इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर सेट पर मौजूद नहीं था। उनके को-स्टार इरफान इस सीन को लेकर उनसे ज्यादा नर्वस थे और शूट से पहले छत पर छिपे हुए थे। हालांकि, दोस्त होने की वजह से शूट करना काफी आसान हो गया था।

 

दिव्या दत्ता ने बताया कि 'मैं इंटीमेट सीन को लेकर बहुत नर्वस थी, लेकिन यह सीन बहुत खूबसूरत था। सीन में एक बिना बच्चे वाले कपल को दिखाया गया था, जो रो रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। यह सच में एक भावनात्मक और खूबसूरत सीन था। हमारी डायरेक्टर जेनिफर लिंच थीं, जो डेविड लिंच की बेटी हैं। सेट पर आधे लोग बाहर से आए थे और आधे हमारे अपने लोग थे।'
 
एक्ट्रेस ने बताया कि सेट पर हर कोई उम्मीद कर रहा था कि सीन अच्छा निकले। वह सोच रही थीं, 'मैं क्या करूं? क्या करूं?' क्योंकि उस समय इंटिमेसी डायरेक्टर नहीं होते थे। उन्होंने याद किया कि इरफान कहां हैं, यह जानने पर पता चला कि वह छत पर छिपे हुए थे, और उनसे भी ज्यादा नर्वस थे। मैंने पूछा, सुनिए इरफान कहां हैं? डायरेक्टर ने कहा, ‘वो छत पर बैठे हैं, तुमसे भी ज्यादा नर्वस हैं।’ 

एक्ट्रेस ने कहा, 'आपको देखना होता है कि आपका को-स्टार आराम से है। उस समय आपकी दोस्ती बहुत काम आती है।'

 

साथ काम कर चुके हैं इरफान-दिव्या
बता दें, दिव्या दत्ता और इरफान खान ‘दुबई रिटर्न’ (2005), ‘हिस्स’ (2010) और ‘ब्लैकमेल’ (2018) जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। 

