Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जुनैद खान और साई पल्लवी की ‘एक दिन’ का ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले—प्यारी लव स्टोरी

जुनैद खान और साई पल्लवी की ‘एक दिन’ का ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले—प्यारी लव स्टोरी

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 11 Mar, 2026 03:02 PM

sai pallavi and junaid khan starrer ek din trailer released

हफ्तों के बढ़ते इंतजार के बाद, आमिर खान प्रोडक्शंस ने आखिरकार फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है..

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हफ्तों के बढ़ते इंतजार के बाद, आमिर खान प्रोडक्शंस ने आखिरकार फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें साई पल्लवी और जुनैद खान लीड रोल में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत बहुत ही सुकून भरी और दिल को छू लेने वाली दुनिया से होती है, जो दर्शकों को एक जादुई और क्लासिक प्रेम कहानी की झलक देती है। ट्रेलर में जुनैद खान एक 'फॉर्च्यून बेल' (किस्मत की घंटी) के बारे में बताते दिख रहे हैं, जिसे बजाने पर सच्चे प्यार की मुराद पूरी होती है। जब वह यह बात कह रहे होते हैं, तब वह साई पल्लवी के किरदार 'मीरा' की तरफ देखते हैं और मन ही मन दुआ करते हैं कि काश वो उनकी हो जाए। वह कहते हैं कि वह चाहते हैं कि उनकी यह ख्वाहिश पूरी हो, भले ही सिर्फ एक दिन के लिए। ट्रेलर में जुनैद और साई पल्लवी के बीच की प्यारी केमिस्ट्री देखने को मिलती है, जो एक इमोशनल और दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी का इशारा दे रही है।

​स्क्रीन पर ये दोनों साथ में बहुत ही फ्रेश और एक्साइटिंग लग रहे हैं, और उनके बीच का सहज अंदाज हर सीन में एक जादू सा पैदा कर रहा है। यह एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन देखते वक्त इसे बखूबी महसूस किया जा सकता है।

दोनों किरदारों के बीच का अंतर साफ नजर आता है। जुनैद एक प्यारे और थोड़े झिझकने वाले लड़के के रूप में दिख रहे हैं, जो अपने रोल में मासूमियत और सादगी लेकर आए हैं, वहीं साई पल्लवी कॉन्फिडेंट और शांत नजर आ रही हैं। यह कॉन्ट्रास्ट उनकी केमिस्ट्री को और भी दिलचस्प और ऐसा बनाता है जिससे लोग खुद को जोड़ सकें, जिससे उनकी कहानी देखने में और भी मजेदार लगती है।

और ये भी पढ़े

​यह फिल्म एक जादुई और क्लासिक प्रेम कहानी का वादा करती है, जो आजकल के बॉलीवुड में काफी कम देखने को मिलती है। इसकी कहानी कहने के अंदाज में एक पुराना आकर्षण और इमोशनल ईमानदारी है, जो दर्शकों को उन रोमांटिक फिल्मों की याद दिलाती है जिन्होंने कभी इस जॉनर की पहचान बनाई थी। मेकर्स ने अब तक जो भी कंटेंट रिलीज किया है, उसने फिल्म को लेकर पहले ही काफी जबरदस्त चर्चा और उत्सुकता पैदा कर दी है। फिल्म का टाइटल ट्रैक, जो कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था और जिसे अरिजीत सिंह के होमटाउन में शूट किया गया है, उसे दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला। अरिजीत की आवाज ने इस कंपोजिशन में एक अलग ही जादू भर दिया है, जिससे यह गाना और भी यादगार बन गया है।

ट्रेलर वाकई बहुत प्रभावशाली है और देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें वही क्वालिटी और कहानी नजर आ रही है जिसकी हम आमिर खान प्रोडक्शंस से उम्मीद करते हैं। जब आमिर खान क्रिएटिव प्रोसेस में शामिल होते हैं, तो यह बात साफ पता चल जाती है क्योंकि बारीकियों पर उनका ध्यान और उसका शानदार नतीजा साफ दिखाई देता है।

 

साई पल्लवी ने इस ट्रेलर में भी अपनी एक जबरदस्त छाप छोड़ी है, और क्योंकि यह उनकी पहली हिंदी फिल्म है, तो यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हिंदी दर्शक उन्हें कितना पसंद करते हैं। हालांकि, ट्रेलर देखकर यह साफ हो जाता है कि साई पल्लवी साउथ में इतनी डिमांड में क्यों रही हैं और अब हिंदी फिल्मों के लिए भी मेकर्स की पहली पसंद क्यों बनी हुई हैं।

एक दिन के जरिए आमिर खान और फिल्ममेकर मंसूर खान एक लंबे अंतराल के बाद फिर से साथ आ रहे हैं, जो हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। इस जोड़ी ने दर्शकों को कयामत से कयामत तक, जो जीता वही सिकंदर, अकेले हम अकेले तुम और जाने तू... या जाने ना जैसी यादगार फिल्में दी हैं। एक दिन के साथ यह जोड़ी एक बार फिर रोमांस जॉनर में वापसी कर रही है, जिसने फैंस के बीच एक नया उत्साह भर दिया है। इनके दोबारा साथ आने से लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है और हर कोई यह देखने के लिए बेताब है कि इस बार वे पर्दे पर क्या जादू बिखेरते हैं।

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है और इसके प्रोड्यूसर्स आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित हैं। यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!