बिन शादी के मां बनना चाहती हैं सलमान खान की ये हीरोइन, फ्रीज करवाए एग्स, बोलीं- जब चाहूं मां बन सकती हूं

मुंबई. सलमान खान की एक्ट्रेस डेजी शाह अक्सर किसी न किसी वजह को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। डेजी 41 की उम्र में भी कुंवारी हैं। इसी बीच उन्होंने अपने मां बनने और शादी को लेकर खुलासा किया। एक्ट्रेस ने अपने स्टेटमेंट से फैंस को हैरान कर दिया। तो आइए जानते हैं आखिर डेजी ने क्या कहा..



हाल ही में डेजी शाह ने कहा कि उन्होने शादी और बच्चों वाली पूरी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दी है। उन्होंने खुलकर बताया कि मैंने अपने एग्स फ्रीज़ करवा लिए हैं, इसलिए जब चाहूं मां बन सकती हूं। मेरा अपना बच्चा हो सकता है।''



41 वर्षीय एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए एग फ्रीजिंग का विकल्प चुना है। उनके मुताबिक ये फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने जीवन की योजना को लेकर लिया गया है। डेजी का कहना है कि अब उनके पास ये स्वतंत्रता है कि वो सही समय आने पर मां बनने का फैसला कर सकती हैं।

शादी को लेकर एक्ट्रेस ने कहा- वो इसे जीवन की अनिवार्यता नहीं मानतीं और इसे भगवान पर छोड़ चुकी हैं। उनके मुताबिक, एक महिला की पहचान या मातृत्व केवल शादी से जुड़ा होना जरूरी नहीं है।

बातचीत के दौरान डेजी शाह ने बताया कि उन्होंने जीवन में जिन चीजों का सपना देखा था- अपना घर, परिवार को बेहतर जीवन और पालतू जानवर- वो सब हासिल कर चुकी हैं। यही वजह है कि वह अपने जीवन के वर्तमान चरण को शांत और संतोषभरा मानती हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो डेजी शाह ने सलमान खान की फिल्म जय हो में किया किया है। इससे पहले वो मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की टीम में थीं और डांसर थीं। इसके अलावा वो कई गानों में बतौर बैकग्राउंड डांसर भी नजर आ चुकी हैं।

