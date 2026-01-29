Main Menu

19 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला..सालगिरह पर बीवी के नाम मनीष पॉल का खास पोस्ट, लिखा-अपना बेस्ट बनने के लिए..

Edited By suman prajapati, Updated: 29 Jan, 2026 05:16 PM

maniesh paul special post for his wife on their wedding anniversary

फेमस एक्टर और टेलीविजन होस्ट मनीष पॉल की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। 29 जनवरी को एक्टर को उनकी पत्नी संयुक्ता पॉल संग शादी हुए 19 कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे में दोनों के दिल एक दूजे के लिए प्यार से भरे हुए हैं। वहीं, इस खास अवसर पर मनीष पॉल ने अपनी बीवी के...

मुंबई. फेमस एक्टर और टेलीविजन होस्ट मनीष पॉल की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। 29 जनवरी को एक्टर को उनकी पत्नी संयुक्ता पॉल संग शादी हुए 19 कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे में दोनों के दिल एक दूजे के लिए प्यार से भरे हुए हैं। वहीं, इस खास अवसर पर मनीष पॉल ने अपनी बीवी के नाम खास नोट शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है।

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maniesh Paul (@manieshpaul)

मनीष पॉल के शादी की सालगिरह का जश्न मनाते हुए पत्नी के नाम एक  नोट के साथ अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट की हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा-हैप्पी एनिवर्सरी @sanyuktap
19 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला ❤️
ज़िंदगी आसान होगी
ज़िंदगी मुश्किल होगी
यह स्मूथ होगी
यह रफ़ होगी
मुझे अपना बेस्ट बनने के लिए
तुम्हारा साथ देना ही काफ़ी है
मैं तुमसे प्यार करता हूँ ❤️🤗
P.s: लेकिन मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता रहूँगा... यह कभी नहीं बदलेगा

मनीष पॉल ने अपने इस पोस्ट में शादीशुदा ज़िंदगी की सच्चाई को बेहद खूबसूरती से बयां किया है, जहां उतार-चढ़ाव, समझौता, दोस्ती और बिना शर्त साथ निभाने की भावना शामिल होती है। मनीष का यह पोस्ट फैंस को खूब पसंद आ रहा है, जिस पर बधाइयों, प्यार और तारीफों की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भागदौड़ भरी ज़िंदगी के बावजूद अपने रिश्ते को मज़बूती से निभाने के लिए इस कपल की सराहना भी की।

