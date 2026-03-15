Bollywood Top 10: 'सत्ते पे सत्ता' फेम एक्ट्रेस एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा का निधन, बादशाह को मिली जान से मारने की धमकी

Edited By suman prajapati, Updated: 15 Mar, 2026 05:46 PM



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मनोरंजन जगत से हाल ही में एक बुरी खबर सामने आई है। 80 और 90 दशक की मशहूर एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनका 72 साल की उम्र में निधन हो गया। एक्ट्रेस ने अपने मुंबई स्थित आवास में अंतिम सांस ली। वहीं, 'टटीरी' गाने को लेकर...