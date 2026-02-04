Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • अनुपम खेर ने दिल्ली में खोला एक्टिंग स्कूल ‘एक्टर प्रिपेयर्स’ का नया सेंटर

अनुपम खेर ने दिल्ली में खोला एक्टिंग स्कूल ‘एक्टर प्रिपेयर्स’ का नया सेंटर

Edited By suman prajapati, Updated: 04 Feb, 2026 02:17 PM

anupam kher opened a new center of his acting school actor prepares

पद्म भूषण से सम्मानित एक्टर अनुपम खेर ने दिल्ली में अपने प्रीमियर एक्टिंग स्कूल ‘एक्टर प्रिपेयर्स’ का नया सेंटर शुरू किया है। यह नया सेंटर नई दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में स्थित है। मुंबई में मौजूद इसके मुख्य केंद्रों के बाद यह स्कूल के विस्तार की...

मुंबई. पद्म भूषण से सम्मानित एक्टर अनुपम खेर ने दिल्ली में अपने प्रीमियर एक्टिंग स्कूल ‘एक्टर प्रिपेयर्स’ का नया सेंटर शुरू किया है। यह नया सेंटर नई दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में स्थित है। मुंबई में मौजूद इसके मुख्य केंद्रों के बाद यह स्कूल के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम है। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उभरते कलाकारों को अब विश्व स्तरीय एक्टिंग की शिक्षा अपने ही शहर में मिल सकेगी।

‘एक्टर प्रिपेयर्स’ की शुरुआत अनुपम खेर ने वर्ष 2005 में की थी। यह दुनिया का एकमात्र प्रोफेशनल ड्रामा और एक्टिंग स्कूल है, जिसका नेतृत्व खुद एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय फिल्म कलाकार कर रहे हैं। बीते दो दशकों से भी अधिक समय में इस संस्थान ने भारत के कई सफल और भरोसेमंद अभिनेताओं को तैयार किया है और उन्हें मार्गदर्शन दिया है। इनमें दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, कियारा आडवाणी, शुभांगी दत्त, अभिषेक बच्चन, प्रीति ज़िंटा, ईशा गुप्ता, गौहर खान सहित कई नाम शामिल हैं।

 

और ये भी पढ़े

अपने स्कूल के विस्तार पर बात करते हुए अनुपम खेर ने कहा, “हम ‘एक्टर प्रिपेयर्स’ को नई दिल्ली में लाकर बहुत खुश हैं। यह शहर रचनात्मक ऊर्जा और कला के प्रति जुनून से भरा हुआ है। यह सेंटर उन उभरते अभिनेताओं के लिए नए मौके खोलेगा, जो प्रोफेशनल अनुभव पर आधारित अच्छी ट्रेनिंग चाहते हैं और इंडस्ट्री का गहरा अनुभव रखने वाले शिक्षकों से सीखना चाहते हैं।”

नई दिल्ली सेंटर का उद्घाटन दिग्गज एक्टर बोमन ईरानी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, “नई दिल्ली में ‘एक्टर प्रिपेयर्स’ की शुरुआत सिर्फ एक नए सेंटर का खुलना नहीं है, बल्कि कई नई रचनात्मक यात्राओं की शुरुआत है। इस तरह के संस्थान अनुशासन, सच्चाई और कलात्मक साहस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।”

नई दिल्ली सेंटर में कई प्रोफेशनल प्रोग्राम कराए जाएंगे, जिन्हें अनुभवी इंडस्ट्री ट्रेनर्स पढ़ाएंगे। छात्रों को एक ऐसा समग्र पाठ्यक्रम मिलेगा, जो आत्म-खोज, अभिनय में अनुशासन और इंडस्ट्री में आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान देगा। कोर्स पूरा होने के बाद छात्रों को आधिकारिक प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसके बाद ‘एक्टर प्रिपेयर्स’ की इन-हाउस कास्टिंग टीम, छात्रों को क्लासरूम से सिल्वर स्क्रीन तक की उनकी यात्रा में मार्गदर्शन करेगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!