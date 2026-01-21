बॉर्डर 2 में एक्टिंग के लिए ट्रोल करने वालों को वरुण धवन की दो टुक- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा''

. मोस्ट अवेटड फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर दर्शकों का इंतजार बस 2 दिनों में खत्म होने वाला है। फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। वहीं, जब से फिल्म का पहला गाना घर कब आओगे रिलीज...

मुंबई. मोस्ट अवेटड फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर दर्शकों का इंतजार बस 2 दिनों में खत्म होने वाला है। फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। वहीं, जब से फिल्म का पहला गाना घर कब आओगे रिलीज हुआ है उसके बाद से वरुण धवन को उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन के लिए ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में हाल ही में एक्टर ने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है।









दरअसल, हाल ही में वरुण ने एक इवेंट में मीडिया से बात करते हुए कहा- 'मुझे लगता है आप अपने काम से सबकी बोलती बंद कर सकते हो। ये चलती रहती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसके लिए काम करता हूं। मैं जिस चीज के लिए काम करता हूं वो इस शुक्रवार को पता चलेगा। मुझे फिल्म पर भरोसा है। एक अच्छी फिल्म बनाना बहुत जरुरी है। जाहिर सी बात है नंबर्स का इन सब चीजों से कुछ लेना-देना नहीं है।



एक्टर ने कहा- मुझे विश्वास है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है। ये सबसे जरुरी है। लोग जब थिएटर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। वो एंटरटेन होना चाहते हैं बस, बाकी मैं कुछ और नहीं कह सकता। मैं उस स्कूल से आता हूं जहां आपका काम बोलता है।'



बता दें, अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म बॉर्डर 2 में एक्टर सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी लीड रोल में नजर आएंगे।

