Bollywood Top 10:फेमस एक्टर कमल रॉय की हार्ट फेलियर से मौत, एक महीने के बेटे को 'लाफ्टर शेफ्स'के सेट पर लेकर पहुंची भारती

Edited By suman prajapati, Updated: 22 Jan, 2026 07:00 PM

read bollywood top 10 news

मुंबई. मलयालम फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर एक्ट्रेस उर्वशी और दिवंगत एक्ट्रेस कल्पना के भाई और अभिनेता कमल रॉय अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 54 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया है। एक्टर के निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और साथी कलाकार उन्हें याद कर भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं, 19 दिसंबर, 2025 को दूसरे बच्चे की मां बनीं कॉमेडियन और टीवी होस्ट भारती सिंह हाल ही में अपने बेटे काजू को सेट पर लेकर पहुंचीं और सबको सरप्राइज कर दिया। इस मौके की उनकी तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें..

मलयालम फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर एक्ट्रेस उर्वशी और दिवंगत एक्ट्रेस कल्पना के भाई और अभिनेता कमल रॉय अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 54 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया है। एक्टर के निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और साथी कलाकार उन्हें याद कर भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

एक महीने के बेटे को 'लाफ्टर शेफ्स'के सेट पर लेकर पहुंची भारती, कर दिया सबको सरप्राइज
 

कॉमेडियन और टीवी होस्ट भारती सिंह एक महीने पहले ही दूससे बच्चे की मां बनी हैं। उन्होंने 19 दिसंबर, 2025 को पति हर्ष लिंबाचिया संग गोला के छोटे भाई काजू को जन्म दिया और इसके 20 दिनों बाद ही वो काम को लेकर काफी एक्टिव हो गईं और  शो ‘लाफ्टर शेफ्स सीजन 3’ में जबरदस्त वापसी की। वहीं, हाल ही में भारती अपने बेटे काजू को साथ लेकर शो के सेट पर पहुंचीं और सबको सरप्राइज कर दिया। इस मौके की उनकी तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। 

 
गर्लफ्रेंड गौरी से शादी कर चुके हैं आमिर खान? कहा- वे दोनों एक-दूसरे को लेकर काफी सीरियस

बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक दो शादियों के टूटने के बाद अब गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर पब्लिक प्लेस पर हाथों में हाथ थामे देखा जाता है। वहीं, हाल ही में आमिर ने गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर अपने दिल के जज्बात जाहिर किए।

 
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों के सवाल के बाद गोविंदा के दावे पर भांजे कृष्णा ने किया रिएक्ट- 'उनके विचार नेक्स्ट लेवल के हैं'  

एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा कई बार एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर खुलकर बोलती नजर आईं है। साथ ही वो अपने अंदर के दर्द को भी जाहिर करती दिखी हैं। वहीं, हाल ही में गोविंदा से जब इन सब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भांजे कृष्णा अभिषेक का नाम लेते हुए कहा कि अगर आप कृष्णा के टेलीविज़न शो के फैन हैं, तो आप देखेंगे कि राइटर अक्सर उससे ऐसी बातें बुलवाते हैं जिनसे मुझे अपमानित महसूस होता है। मैंने कृष्णा को सावधान रहने के लिए कहा है। वहीं, अब गोविंदा की इस टिप्पणी पर कृष्णा ने रिएक्ट किया है।

ब्रेकअप की अफवाहों के बीच तारा सुतारिया ने फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, फैंस ने सीधे-सीधे पूछा-“प्रपोजल रिंग है क्या?
बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर  सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया था। हालांकि, इन अफवाहों पर अब तक न तो तारा और न ही वीर ने रिएक्ट किया है। इसी बीच तारा ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया, जिसने चर्चाओं को और तेज कर दिया है।
 
मैं जब चाहूंगा, तब बोलूंगा..हिंदी-मराठी भाषा विवाद पर सुनील शेट्टी ने दी प्रतिक्रिया, कहा- मुझे मजबूर मत करो

जब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में क्लास 1 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला किया था तो मामला काफी गर्माया था। इस पर कई बॉलीवुड सेलेब्स भी अपनी राय देते नजर आए थे। वहीं, अब एक्टर सुनील शेट्टी ने भी हिंदी-मराठी भाषा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

त्रिप्ति डिमरी ने शेयर किया विशाल भारद्वाज की ‘ओ’ रोमियो’ में काम करने का अनुभव, कहा- यह बहुत शानदार था, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी..

बॉलीवुड एक्ट्रेस त्रिप्ति डिमरी इन दिनों विषाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ‘ओ’ रोमियो’ को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस फिल्म में वह एक्टर शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी। इसी बीच बीते बुधवार फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया, जहां त्रिप्ति ने फिल्म में अपने किरदार अफ़्शा को लेकर खुलकर बात की और बताया कि यह रोल उनके लिए भावनात्मक रूप से काफी गहरा था। उन्होंने यह भी बताया कि शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर और अविनाश तिवारी ने हर कदम पर उनका साथ दिया।
 


'दुनिया की तरह इंडस्ट्री भी बदल गई..जावेद जाफरी ने एआर रहमान के सपोर्ट में कही बात

बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार एआर रहमान अपने 'कम्युनल' वाले बयान के बाद से विवादों में घिरे हुए हैं। उनके इस स्टेटमेंट के बाद हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है और उन पर निशाना साध रहा है। हालांकि, माफी मांगने के बाद भी रहमान अपने बयान को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। इसी बीच अब हाल ही में एक्टर जावेद जाफरी ने सिंगर के सपोर्ट में अपनी बात कही है।  
 

पति अभिषेक संग केदारनाथ मंदिर पहुंची ऐश्वर्या राय! इंटरनेट पर दनादन वायरल हुईं AI जनरेटेड तस्वीरें

बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में शुमार ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। दोनों जब भी साथ नजर आते हैं, उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं। हाल ही में एक बार फिर इस स्टार कपल की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से फैलती दिखीं, जिन्हें देखकर फैंस हैरान रह गए। 

 

Pics: गणतंत्र दिवस से पहले अटारी बॉर्डर पहुंची ‘धुरंधर’ एक्ट्रेस, गोल्डन टेंपल में टेका माथा, नान-लस्सी के भी लिए मजे

 
फिल्म धुरंधर की एक्ट्रेस आयशा खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस बार वजह है उनकी पंजाब यात्रा, जहां उन्होंने अटारी बॉर्डर से लेकर गोल्डन टेंपल तक के दर्शन किए। इस यात्रा की खूबसूरत तस्वीरें आयशा ने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, जिसमें एक्ट्रेस वहां की संस्कृति, खानपान और देशभक्ति के रंग में पूरी तरह रंगी नजर आ रही हैं।
 

