इस एक्टर ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी! टूटी 19 साल की बेटी, पहली ने पत्नी लगाया आरोप-मुझे तलाक दिए बिना शादी की..

मुंबई. एक्टर और भाजपा विधायक हिरन चटर्जी ने हाल ही में मॉडल व एक्ट्रेस रितिका गिरी से गुपचुप दूसरी शादी रचा ली है, लेकिन एक्टर की पहली पत्नी और बेटी को इस बात की भनक मिलते ही बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल, हिरन ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी रचा ली है, जिस पर उन्होेंने आपत्ति जताई है। उनकी पहली पत्नी अनिंदिता और बेटी नियासा चटर्जी ने इस शादी का विरोध जताते हुए शिकायत दर्ज कराई है। अनिंदिता का दावा है कि हिरन ने दूसरी शादी उन्हें तलाक दिए बिना गैर कानूनी तरीके से की है। वहीं, बेटी नियासा इमोशनली टूट गई हैं।

हिनर चटर्जी की पहली पत्नी अनिंदिता चटर्जी ने कहा कि उनका रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह अभी भी उनकी कानूनी पत्नी हैं। यह मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न है। इस शादी का विरोध करते हुए अनिंदिता ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने एक्टर पर शादी के दौरान क्रूरता और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है।

बेटी ने भी जताया विरोध

पापा हिरन चटर्जी की शादी से उनकी बेटी नियासा भी टूट गईं और उन्होंने अपने मां का पक्ष लेते हुए पिता के कामों की निंदा की। बुधवार शाम दोनों मां और बेटी ने हिरन और उनकी नई पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस दौरान नियासा ने बताया उनका अपने पिता के साथ कभी भी करीबी रिश्ता नहीं रहा और उनकी अचानक दूसरी शादी उनके लिए एक बड़ा झटका थी।



नियासा उनके अनुसार, उन्हें उनके प्लान के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और उन्हें शादी के बारे में सोशल मीडिया से पता चला। उन्होंने उस पल को बहुत दर्दनाक बताया जब उनकी मां ने उन्हें परेशान होकर फोन किया और उन्हें अपना फोन देखने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने स्क्रॉल किया, उन्हें अपने पिता की शादी की तस्वीरें दिखीं। मेरी मां रो रही हैं। एक बेटी को क्या कहना चाहिए? मैं सच कह रही हूं कि मुझे नहीं पता था। मुझे सोशल मीडिया से पता चल रहा है। मैं अपने दूसरे दोस्तों के पिताओं को देखती हूं और मैं अपने पिता को देखती हूं, और वह यह कर रहे हैं'।

उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें भ्रमित और दुखी कर दिया है। वह यह समझने की कोशिश कर रही थीं कि कोई माता-पिता अपने ही बच्चे को बिना बताए ऐसा जिंदगी बदलने वाला फैसला कैसे ले सकता है।



उन्होंने आगे कहा कि उनकी नजर में उनके पिता की एकमात्र सही पार्टनर उनकी मां थीं। मेरे लिए, मेरे पिता की शादी सिर्फ मेरी मां से ही हो सकती है। मुझे सच में नहीं पता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं'।

बता दें, हिरन चटर्जी और अनिंदिता चटर्जी की शादी दिसंबर, 2000 में हुई थी। अनिंदिता का कहना है, 'हमारी एक 19 साल की बेटी है। मैं लंबे समय से टॉर्चर झेल रही थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी और अपने परिवार की खातिर चुप्पी बनाए रखी'।