Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिंदी फिल्मों को लेकर लोगों की धारणा पर बोले सुनील शेट्टी- उन्हें लगता हिंदी एक्टर अनपढ़ हैं..

हिंदी फिल्मों को लेकर लोगों की धारणा पर बोले सुनील शेट्टी- उन्हें लगता हिंदी एक्टर अनपढ़ हैं..

Edited By suman prajapati, Updated: 20 Jan, 2026 04:26 PM

suniel shetty spoke about people s perception of hindi films

एक्टर सुनील शेट्टी इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए है। वजह है एक्टर के बेटे अहान शेट्टी फिल्म बॉर्डर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसके बारे वह इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पर बात करते नजर आ रहे है और फैंस से बढ़-चढ़कर फिल्म देखने के गुजारिश कर रहे...

मुंबई. एक्टर सुनील शेट्टी इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए है। वजह है एक्टर के बेटे अहान शेट्टी फिल्म बॉर्डर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसके बारे वह इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पर बात करते नजर आ रहे है और फैंस से बढ़-चढ़कर फिल्म देखने के गुजारिश कर रहे हैं। वहीं, हाल ही में  सुनील शेट्टी ने अपने बेटे को लेकर बात की है और साथ हिंदी एक्टर्स को लेकर जो धारण है उस पर अपनी राय रखी।


मीडिया से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने अपने बेटे की पहली फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने को लेकर बात की और कहा, 'हम हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। मैं सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इंडस्ट्री में फेल होने से डरता हूं, न कि सक्सेस से। दूसरी इंडस्ट्री में जब आप गिरते हैं, तो फिर आप उठते हैं और चलना शुरू करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में जब आप गिरते हैं तो पूरी दुनिया देखती है और ये आपको फील करवाते हैं कि आप कुछ नहीं हैं।'

और ये भी पढ़े

 

बता दें कि अहान शेट्टी ने फिल्म तड़प से डेब्यू किया था, लेकिन उनकी यह फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और फ्लॉप साबित हुई थी।

 

ऐसे में सुनील शेट्टी ने हिंदी फिल्मों को लेकर जो धारणा है उस पर कहा, 'लोगों को लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर अनपढ़ हैं। उन्हें कुछ नहीं पता है। हमें बहुत कुछ पता है और हम बहुत स्मार्ट हैं। आज के समय में सक्सेस से ज्यादा फेलियर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेक्ट है।' 

 

सुनील शेट्टी के काम की बात करें तो एक्टर जल्द ही फिल्म वेलकम टू द जंगल में नजर आएंगे। इसके अलावा उनके पास हेरा फेरी 3 भी है। इन दोनों फिल्मों में उनके साथ एक्टर अक्षय कुमार नजर आएंगे। बात करें बॉर्डर 2 की तो यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!