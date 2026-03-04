होली के दिन मशहूर एक्टर करणवीर बोहरा के घर पसरा मातम, पिता और प्रोड्यूसर महेंद्र बोहरा का हुआ निधन

होली के त्योहार पर जहां आम लोगों से लेकर बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। वहीं, इस खास अवसर पर एक्टर करणवीर बोहरा के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। करणवीर के पिता और जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर महेंद्र बोहरा का निधन हो गया है।...

मुंबई. होली के त्योहार पर जहां आम लोगों से लेकर बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। वहीं, इस खास अवसर पर एक्टर करणवीर बोहरा के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। करणवीर के पिता और जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर महेंद्र बोहरा का निधन हो गया है। इस दुखद खबर की जानकारी एक्टर ने खुद सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी है, जिससे उनके फैंस का दिल भी टूट गया है।



अपने पिता के जाने का दुख व्यक्त करते हुए करणवीर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके पिता की कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए एक्टर ने लिखा-लव यू, डैड। मैं आपको शब्दों से ज़्यादा मिस करूँगा। जिस किसी ने भी अपने माता-पिता को खोया है, वह जानता है कि यह कैसा दर्द छोड़ जाता है। लेकिन इस दर्द में भी, मुझे यह जानकर शांति मिलती है कि आपने एक पूरी, खूबसूरत ज़िंदगी जी। आप हमें वैसे ही छोड़कर गए जैसे आप हमेशा से चाहते थे... शांति से और बिना किसी तकलीफ के। आप कहते थे कि आप इस दुनिया को अपने जूते पहने हुए छोड़ना चाहते हैं... और आप बिल्कुल वैसे ही गए। मज़बूत। इज्ज़तदार। अपनी शर्तों पर।

उन्होंने आगे लिखा- आपने दीदी और मुझे वह सब कुछ सिखाया जो सच में मायने रखता है। उम्मीद बनाए रखना, चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। गिरने पर वापस उछलना। एनर्जी, पैशन, पॉजिटिविटी के साथ जीना। कभी हार न मानना। आपका जज़्बा अजेय था, और आपने यह पक्का किया कि वह जज़्बा मुझमें भी ज़िंदा रहे।

आपने मुझे सपने देखना सिखाया - एक प्रोड्यूसर का एक्टर बनना, अपना शॉट पूरा किए बिना कभी सेट नहीं छोड़ना। आपने मुझे कुछ बनाना सिखाया। आपने मुझे दयालु बनना सिखाया। आपने मुझे खुद को स्टाइल और ग्रेस के साथ पेश करना सिखाया, ठीक वैसे ही जैसे आप करते थे। सिर्फ़ हमारे कपड़े पहनने के तरीके में ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ हमारे बर्ताव में भी। हर एक इंसान जो आपके बारे में बोलता है, वही कहता है-ववह कितना अच्छा इंसान था। और वे सही हैं। आप एक अनोखी आत्मा थे।

आखिर में एक्टर ने लिखा- दीदी और मुझे बहुत गर्व है और हम धन्य हैं। हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि मैं आपका बेटा और वह आपकी बेटी के रूप में पैदा हुईं। पापा… मेरी जान, मेरा दिल तुझपे क़ुर्बान। हमेशा। ❤️ और अब आप अपना अगला सफ़र जारी रखें, यह जानते हुए कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा।

एक्टर के इस पोस्ट पर उनके फैंस भी कमेंट कर दुख जाहिर कर रहे हैं और करणवीर बोहरा को हिम्मत दे रहे हैं।

