सूफी सिंगर नूरां सिस्टर्स के पिता की दोनों किडनियां फेल, अस्पताल में भर्ती

मुंबई. मशहूर पंजाबी सूफी सिंगर नूरां सिस्टर्स इस वक्त बेहद परेशान है। सिंगर्स के पिता गुलशन मीर की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्हें पहले स्टेंट के लिए भर्ती कराया गया था। ज्योति नूरां के पति उस्मान ने बताया कि पिता की बिगड़ती सेहत के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

गुलशन मीर की सबसे छोटी बेटी रितु नूरां ने बताया कि उनके पिता को डायबिटीज है। जिसके कारण पिछले दो साल से किडनी की दिक्कतों के कारण उनकी सेहत खराब चल रही है। किडनी और पेट में इन्फेक्शन के कारण हालत बिगड़ने के बाद उन्हें एक हफ्ते से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

रितु नूरां ने बताया कि उनके पिता को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। टेस्ट में ब्लॉकेज की भी दिक्कत सामने आई। इसके कारण किडनी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट से पहले स्टेंट डाला। अभी किडनी ट्रांसप्लांट होना बाकी है।

बेटी ने बताया कि जब उन्हें अपने पिता की किडनी फेल होने के बारे में पता चला तो उनकी मां ने कहा, "पहले मेरी किडनी ले लो।" उन्होंने कहा कि वह अपने पिता को अपनी किडनी डोनेट करना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने डॉक्टरों से ऐसा करने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच से पहले ऐसा करना संभव नहीं है।



