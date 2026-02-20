चाय के साथ रोज 5 रुपये वाला सस्ता बिस्किट खाती हैं सैफ की बेगम, एक्ट्रेस की सादगी ने जीता फैंस का दिल

Edited By suman prajapati, Updated: 20 Feb, 2026 03:13 PM
बॉलीवुड की ‘बेबो’ के नाम से मशहूर करीना कपूर एक बार फिर अपनी सादगी भरे अंदाज़ को लेकर चर्चा में हैं। अपनी शाही जीवनशैली और ग्लैमरस छवि के बावजूद करीना अक्सर ऐसे छोटे-छोटे पलों को शेयर करती हैं, जो आम लोगों से उन्हें जोड़ देते हैं। हाल ही में...
मुंबई. बॉलीवुड की ‘बेबो’ के नाम से मशहूर करीना कपूर एक बार फिर अपनी सादगी भरे अंदाज़ को लेकर चर्चा में हैं। अपनी शाही जीवनशैली और ग्लैमरस छवि के बावजूद करीना अक्सर ऐसे छोटे-छोटे पलों को शेयर करती हैं, जो आम लोगों से उन्हें जोड़ देते हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शाम की चाय की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसने देखते ही देखते लोगों का ध्यान खींच लिया।
इस तस्वीर में करीना के सामने एक कप गर्म चाय रखी थी और उसके साथ थे भारत के बेहद लोकप्रिय Parle-G बिस्कुट। न कोई विदेशी स्नैक, न कोई महंगा डेज़र्ट-बस चाय और दो साधारण बिस्कुट। यही सादगी लोगों को बेहद पसंद आई। इस पोस्ट ने कई लोगों की बचपन की यादें ताजा कर दीं, जब शाम की चाय के साथ पारले-जी हर घर का हिस्सा हुआ करता था।
करीना ने तस्वीर के साथ हल्के-फुल्के अंदाज़ में लिखा कि चाय और पारले-जी का साथ कुछ खास होता है, जिसे शब्दों में समझाने की ज़रूरत नहीं। उनके इस सरल संदेश ने यह जाहिर किया कि असली खुशी अक्सर छोटी और परिचित चीज़ों में छिपी होती है।
फिटनेस को लेकर सजग रहने वाली करीना हमेशा संतुलित खानपान पर जोर देती हैं। वह अपनी न्यूट्रिशनिस्ट Rujuta Diwekar की सलाह को फॉलो करती हैं और पारंपरिक भारतीय भोजन को प्राथमिकता देती हैं। उनका मानना है कि फिट रहने का अर्थ यह नहीं कि अपनी पसंदीदा चीजों से पूरी तरह दूरी बना ली जाए, बल्कि सही मात्रा और नियमित व्यायाम के साथ सब कुछ खाया जा सकता है।
करीना अक्सर घर का बना खाना, घी, मौसमी फल और साधारण भारतीय व्यंजन अपने आहार में शामिल करती हैं। यही वजह है कि उनका यह पोस्ट केवल एक स्नैक की तस्वीर नहीं, बल्कि उनके जीवन के संतुलित नजरिए का प्रतीक बन गया।
सादगी ने जीता दिल
ग्लैमर इंडस्ट्री में जहां अक्सर सुपरफूड और सख्त डाइट की चर्चा होती है, वहीं करीना का यह सहज अंदाज़ लोगों को बेहद रिफ्रेशिंग लगा। उनकी इस छोटी-सी पोस्ट ने यह साबित कर दिया कि सादगी में भी स्टाइल हो सकता है और फिटनेस का मतलब खुद को हर पसंदीदा चीज़ से वंचित करना नहीं होता।