इस मशहूर सिंगर का ब्रेन स्ट्रोक के कारण निधन, कार्यक्रम के दौरान बिगड़ी थी तबीयत

मुंबई. मनोरंजन जगत से हाल ही में एक बुरी खबर सामने आई है। ओडिया संगीत की फेमस सिंगर गीता पटनायक अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनका कटक के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। सिंगर के निधन की पुष्टि उनके परिवार ने मीडिया के साथ बातचीत में की है। यह दुखद समाचार सामने आते ही उनके फैंस व करीबियों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, परिवार के एक सदस्य ने बताया कि गीता को पिछले सप्ताह ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान रविवार शाम उन्होंने दम तोड़ दिया और 73 साल की उम्र में वह इस दुनिया को अलविदा कह गईं।



ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦଗତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।… pic.twitter.com/O8TVd32e2v — Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) February 15, 2026

इससे पहले गीता पटनायक की गुरुवार को एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें कटक के कैपिटल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में जांचों से पता चला कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इसके बाद गायिका को कटक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके बहनोई प्रदोश पटनायक ने बताया कि इलाज के दौरान डॉक्टरों ने रविवार को उन्हें मृत घोषित कर दिया।



उन्होंने आगे बताया कि सिंगर के पार्थिव शरीर को आज कटक स्थित उनके आवास पर ले जाया गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।



बता दें, गीता पटनायक ने अपने पांच दशकों से अधिक के करियर में कई कलाकारों और संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन उन्हें दिग्गज ओडिया गायक अक्षय मोहंती के साथ गाए गए गीतों के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। उन्होंने फिल्म ‘जजाबर’ के गीत ‘फुर किना उडिगला बनी’ से घर-घर में पहचान बनाई। उनके और लोकप्रिय गीतों में ‘दानेई दास कहेर भाई’ और ‘बड़ा बेदरदी मो नाली पान राजा’ भी शामिल हैं।

