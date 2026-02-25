मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली को पड़ा दिल का दौरा, आनन-फानन में कराया अस्पताल में भर्ती

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 25 Feb, 2026 01:36 PM

मुंबई. बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से हाल ही में एक शॉकिंग खबर सामने आई है। इंडस्ट्री के जाने माने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली को दिल का दौरा पड़ा है, जिसके तुरंत बाद उन्हें मुंबई के NH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

बताया जा रहा है कि 63वें जन्मदिन के मौके पर संजय लीला भंसाली को हार्ट अटैक आ गया है। 

सूत्रों के मुताबिक, संजय लीला भंसाली को 63वें जन्मदिन के मौके पर  हार्ट अटैक आया। डॉक्टर्स उनकी हालत पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

 

वहीं, इस शॉकिंग खबर के सामने आते ही उनके फैंस और सेलेब्स चिंता में पड़ गए हैं और फिल्ममेकर के जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं।
  
 

