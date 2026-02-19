साड़ी इंस्पायर्ड येलो गाउन में छाईं प्रियंका चोपड़ा, सिर पर पल्लू ओढ़ दिखाया संस्कार अंदाज तो थाई स्लिट में फ्लॉन्ट की टोन्ड लेग्स

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने लुक्स को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। बीत दिन उन्हें फिल्म द ब्लफ के प्रीमियर में ब्राउन कलर के आउटफिट में लाइमलाइट चुराते देखा गया था। वहीं, अब वह येलो कलर के स्टाइलिश आउटफिट में इंटरनेट पर छाई हुई हैं।...

मुंबई. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने लुक्स को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। बीत दिन उन्हें फिल्म द ब्लफ के प्रीमियर में ब्राउन कलर के आउटफिट में लाइमलाइट चुराते देखा गया था। वहीं, अब वह येलो कलर के स्टाइलिश आउटफिट में इंटरनेट पर छाई हुई हैं। हाल ही में उन्होंने अपने नए लुक की तस्वीरें शेयर कर तहलका मचा दिया है। फैंस पीसी की इन को खूब लाइक कर रहे हैं।



लुक की बात करें तो इन तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा साड़ी इंस्पायर्ड गाउन में नजर आ रही हैं, जिसका पल्लू वह सिर पर ओढ़े नजर आ रही है। पल्लू इतना लंबा है कि जमीन को टच कर रहा है। थाई स्लिट में उनकी टोन्ड लेग्स नजर आ रही हैं।

इस येलो आउटफिट के साथ उन्होंने हाई हील्स पहनी हैं। लुक को पूरा करने के लिए प्रियंका ने गोल्डन स्टिलेटोज़, मैचिंग रिंग्स और आकर्षक ईयररिंग्स पहने हैं।

मेकअप को उन्होंने न्यूट्रल और सॉफ्ट रखा है। एक हाथ से पल्लू को थामे प्रियंका कैमरे के सामने जबरदस्त पोज दे रही हैं।

फैंस हसीना के इस लुक और ड्रेस की खूब तारीफ कर रहे हैं और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।





बता दें, इस आउटफिट को मशहूर डिजाइनर Gaurav Gupta ने तैयार किया है, जो अपने आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल सिल्हूट के लिए जाने जाते हैं। प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया पर इस लुक की तस्वीरें शेययर करते हुए बताया कि यह परिधान उनकी आगामी फिल्म The Bluff में निभाए गए उनके किरदार ‘एर्सेल बोडेन’ को समर्पित है। उन्होंने लिखा कि फिल्म की शुरुआत में उनका किरदार सिर पर दुपट्टा ओढ़े नजर आता है, जो उसकी पहचान और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जब उन्होंने हाल ही में गौरव गुप्ता के कॉउचर शो में यह डिजाइन देखा, तो उन्हें यह आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत साड़ी जैसा लगा और उन्होंने तुरंत इसे अपने लिए चुन लिया।



