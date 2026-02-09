सोनम कपूर की गोदभराई में सजी सितारों की महफिल, लाइम येलो फ्लोरल साड़ी में मॉम-टू-बी ने चुराई लाइमलाइट

Edited By suman prajapati, Updated: 09 Feb, 2026 11:14 AM

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही दूसरी बार मां बनने जा रही हैं और इसी खुशी में हाल ही में उनकी गोदभराई की रस्म आयोजित की गई। यह पारिवारिक समारोह बेहद सादगी भरा होने के साथ-साथ खास मेहमानों से सजा हुआ नजर आया। कपूर परिवार के करीबी सदस्यों के साथ कई नामचीन फिल्मी सितारे भी इस मौके पर शामिल हुए।

मॉम-टू-बी सोनम कपूर का खूबसूरत लुक

गोदभराई के खास दिन पर सोनम कपूर ने फ्लोरल प्रिंट वाली लाइम येलो रंग की साड़ी पहनी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। साड़ी के साथ उन्होंने हैवी गोल्ड ज्वेलरी कैरी की, जो उनके लुक को और निखार रही थी। चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ झलक रहा था और उनकी मुस्कान ने पूरे माहौल को और भी खास बना दिया।

