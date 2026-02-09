Main Menu

  • सोनम कपूर की गोदभराई में सजी सितारों की महफिल, लाइम येलो फ्लोरल साड़ी में मॉम-टू-बी ने चुराई लाइमलाइट

Edited By suman prajapati, Updated: 09 Feb, 2026 11:14 AM

sonam kapoor baby shower celebration

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही दूसरी बार मां बनने जा रही हैं और इसी खुशी में हाल ही में उनकी गोदभराई की रस्म आयोजित की गई। यह पारिवारिक समारोह बेहद सादगी भरा होने के साथ-साथ खास मेहमानों से सजा हुआ नजर आया। कपूर परिवार के करीबी सदस्यों के साथ कई...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही दूसरी बार मां बनने जा रही हैं और इसी खुशी में हाल ही में उनकी गोदभराई की रस्म आयोजित की गई। यह पारिवारिक समारोह बेहद सादगी भरा होने के साथ-साथ खास मेहमानों से सजा हुआ नजर आया। कपूर परिवार के करीबी सदस्यों के साथ कई नामचीन फिल्मी सितारे भी इस मौके पर शामिल हुए।

 

मॉम-टू-बी सोनम कपूर का खूबसूरत लुक

गोदभराई के खास दिन पर सोनम कपूर ने फ्लोरल प्रिंट वाली लाइम येलो रंग की साड़ी पहनी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। साड़ी के साथ उन्होंने हैवी गोल्ड ज्वेलरी कैरी की, जो उनके लुक को और निखार रही थी। चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ झलक रहा था और उनकी मुस्कान ने पूरे माहौल को और भी खास बना दिया।

अनिल कपूर ने पैपराजी का जताया आभार
 

 

करीना कपूर का ग्लैमरस लुक
 

देसी लुक में पहुंचीं होने वाले बच्चे की मौसी अंशुला कपूर

साड़ी में जचीं खुशी कपूर
 

डैशिंग अंदाज में सोनम के भाई अर्जुन कपूर
 

