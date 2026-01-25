Main Menu

  • ब्लू साड़ी में 'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने बिखेरा देसी ग्लैमर, अदाएं भी बाकमाल

Edited By suman prajapati, Updated: 25 Jan, 2026 05:07 PM

dhurandhar actress sara arjun exuded desi glamour in a blue saree

फिल्म ‘धुरंधर’ की शानदार सफलता के बाद एक्ट्रेस सारा अर्जुन लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। अभिनय के साथ-साथ सारा अपने फैशन सेंस को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही हैं। वह अक्सर अपनी स्टाइलिश और खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जो...

  मुंबई. फिल्म ‘धुरंधर’ की शानदार सफलता के बाद एक्ट्रेस सारा अर्जुन लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। अभिनय के साथ-साथ सारा अपने फैशन सेंस को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही हैं। वह अक्सर अपनी स्टाइलिश और खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाती हैं। वहीं, हाल ही में फिर सारा ने अपनी नई तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर कहर बरपाया है। फैंस उनकी इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

PunjabKesari

लुक की बात करें तो इन तस्वीरों में रणवीर सिंह की एक्ट्रेस ब्लू कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। उनकी इस साड़ी पर बना पिंक बॉर्डर उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है।  

PunjabKesari
 
अपने इस ट्रेडिशनल लुक को सारा ने सटल मेकअप के साथ कैरी किया है, जिससे उनकी नेचुरल ब्यूटी और भी निखरकर सामने आई है। वहीं, बन हेयरस्टाइल उनके पूरे लुक को एलिगेंट टच दे रहा है।  

PunjabKesari

एक्सेसरीज की बात करें तो सारा ने अपने लुक को ओवरडू न करते हुए सिल्वर नेकलेस और सिंपल ईयररिंग्स पहने हैं। ये एक्सेसरीज उनकी साड़ी के साथ परफेक्टली मैच कर रही हैं और उनके पूरे आउटफिट में चार चांद लगा रही हैं।

PunjabKesari

कातिलाना पोज़ ने लूटा फैंस का दिल

ब्लू साड़ी में सारा अर्जुन ने कैमरे के सामने अलग-अलग अंदाज में पोज़ दे रही हैं। कभी उनकी मुस्कान दिल जीत लेती है तो कभी उनकी आंखों की अदाएं फैंस को दीवाना बना रही हैं। उनका हर एक पोज़ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

 PunjabKesari

 


जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर छा गईं। फैंस ने उनकी पोस्ट पर जमकर लाइक्स और कमेंट्स किए। कोई उन्हें ‘अप्सरा’ बता रहा है तो कोई उनकी तारीफ करते हुए उन्हें ‘गॉर्जियस’ कह रहा है।

 

