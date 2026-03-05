Main Menu

लुंगी में विजय देवरकोंडा, लाल साड़ी में रश्मिका..हैदराबाद रिसेप्शन में दिखा कपल का रॉयल साउथ इंडियन लुक

Edited By suman prajapati, Updated: 05 Mar, 2026 11:57 AM

rashmika mandanna vijay deverakonda looks in royal style at wedding reception

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय सितारे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादी को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। दोनों ने 26 फरवरी को उदयपुर में शाही अंदाज में विवाह किया था। शादी के करीब एक हफ्ते बाद 4 मार्च को हैदराबाद में कपल ने...

मुंबई. साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय सितारे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादी को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। दोनों ने 26 फरवरी को उदयपुर में शाही अंदाज में विवाह किया था। शादी के करीब एक हफ्ते बाद 4 मार्च को हैदराबाद में कपल ने एक भव्य रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया, जहां उनकी शानदार एंट्री ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

रिसेप्शन के मौके पर विजय और रश्मिका दोनों ही पारंपरिक साउथ इंडियन परिधान में नजर आए।

विजय देवरकोंडा ने क्लासिक साउथ इंडियन अंदाज में लुंगी पहनी, जिसमें उनका स्टाइल काफी आकर्षक लग रहा था। वहीं, नई दुल्हन रश्मिका मंदाना लाल रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखाई दीं।

 

दोनों जब हाथों में हाथ डालकर कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां मौजूद मेहमानों और कैमरों की नजरें उन्हीं पर टिक गईं।

रश्मिका के चेहरे की चमक और दुल्हन वाला ग्लो साफ नजर आ रहा है।
 

 

बता दें, रिसेप्शन के लिए इस जोड़ी को मशहूर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट Ami Patel ने स्टाइल किया रश्मिका ने मैसूर सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसे माधुर्या क्रिएशन्स द्वारा बुना गया बताया जा रहा है। उन्होंने अपने लुक को पारंपरिक गोल्ड ज्वेलरी के साथ पूरा किया। लेयर वाले नेकलेस, झुमके, कंगन और हाथफूल ने उनके ब्राइडल लुक को और भी खास बना दिया। वहीं बालों को स्लीक स्टाइल देकर चोटी में फूल सजाए गए, जिसने उनके लुक में क्लासिक टच जोड़ दिया।

बेहद खास थी रश्मिका की साड़ी

रश्मिका की रेड साड़ी को ब्लैक और गोल्डन बॉर्डर के साथ बेहद खूबसूरती से डिजाइन किया गया। साड़ी में सोने की जरी और कसाब एम्ब्रॉयडरी का बारीक काम किया गया, जो इसे रॉयल लुक दे रहा था।

