सलमान खान ने की यूलिया वंतूर और अरिजीत सिंह के नए गाने की तारीफ

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। सलमान खान एक बड़े दिल वाले सुपरस्टार हैं, जो हमेशा दूसरों के साथ खड़े नजर आते हैं। उन्होंने अब तक कई लोगों की मदद की है और ज़रूरतमंदों को अपना समर्थन दिया है। एक बार फिर उन्होंने अपनी कथित गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर का साथ देते हुए उनके नए गाने ‘तेरे संग’ की खुलकर तारीफ की है।

सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म ‘Echoes of Us’ के गाने तेरे संग का पोस्टर शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा—

“मुझे गाना ‘तेरे संग’ बहुत पसंद आया, यह वाकई दिल को छू लेने वाली रचना है। फिल्म ‘Echoes of Us’ के लिए जो राजन को ढेरों बधाइयां। आपको और पूरी टीम को आगे के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।”

गाने तेरे संग में यूलिया वंतूर की आवाज़ बेहद मधुर है। अपनी जादुई आवाज़ से उन्होंने पहले भी लोगों का दिल जीता है, लेकिन इस बार गाने में अरिजीत सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री भी काफी खूबसूरत लगती है। अपनी शानदार गायकी से यूलिया श्रोताओं पर गहरी छाप छोड़ती हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान के पास कई बड़े और दमदार कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी आने वाली और बहुप्रतीक्षित वॉर ड्रामा फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ पहले ही इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुकी है और इसके फर्स्ट लुक के बाद से दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता है। वहीं, कबीर खान के साथ दोबारा काम करना—खासकर अगर इसमें ‘बजरंगी भाईजान 2’ शामिल होती है—तो यह उनकी भावनात्मक और असरदार कहानी कहने की शैली की वापसी का संकेत हो सकता है।