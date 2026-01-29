Main Menu

'ये काफी हिम्मत का काम..अरिजीत के संन्यास के फैसले से इम्प्रेस हुईं नीना गुप्ता, श्रेया घोषाल बोलीं- इसे एक युग का अंत नहीं कह सकती

मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनके इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया। फैंस से लेकर सेलेब्स तक उनके रिटायरमेंट के फैसले पर कमेंट करते नजर आ रहे हैं। वहीं, एक्ट्रेस नीना गुप्ता और श्रेया घोषाल ने भी...

मुंबई. मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनके इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया। फैंस से लेकर सेलेब्स तक उनके रिटायरमेंट के फैसले पर कमेंट करते नजर आ रहे हैं। वहीं, एक्ट्रेस नीना गुप्ता और श्रेया घोषाल ने भी अरिजीत के इस ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनका सपोर्ट और तारीफ की है।

 
नीना गुप्ता ने कहा, 'मैं पहले तो बहुत सरप्राइज हुई। फिर बाद में मैंने सोचा कि यार, बहुत ही बहादुरी का काम है। जैसे मैं भी कई बार सोचती हूं, एक रट में फंस जाते हैं न तो उसमें हम कई बार...जैसे उन्होंने कहा कि मैं म्यूजिक और सीखना चाहता हूं जो कि बहुत बड़ी बात है।'
  

  
नीना ने आगे कहा, 'ये करना अपने आपमें काफी हिम्मत का काम है। तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हूं। हम उन्हें फिल्मों के गाने में बहुत मिस करने वाले हैं लेकिन हो सकता है कि वो कुछ और चीजों के साथ सामने आएं। इसलिए उन्हें सलाम है।'


वहीं फेमस सिंगर श्रेया घोषाल ने भी अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास पर रिएक्ट करते हुए लिखा- 'ये अरिजीत सिंह के लिए एक नए दौर की शुरुआत है और मैं इस प्रतिभाशाली कलाकार की रचनाओं को सुनने, समझने और अनुभव करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। मैं इसे एक युग का अंत कभी नहीं कह सकती।

सिंगर ने आगे कहा- अरिजीत जैसे प्रतिभाशाली कलाकार को पारंपरिक तौर-तरीकों या नियमों में बांधा नहीं जा सकता और उन्होंने उन्हें और ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रोत्साहित किया।

