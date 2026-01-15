Bollywood Top 10: दीपक तिजोरी के साथ हुई 2.5 लाख की ठगी, लाइव कॉन्सर्ट में हनी सिंह ने कही अश्लील बात,

बॉलीवुड एक्टर, निर्देशक और फिल्म निर्माता दीपक तिजोरी के साथ ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। उनकी शिकायत के आधार पर मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में दो महिलाओं समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। वहीं, सिंगर यो यो हनी सिंह...

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर, निर्देशक और फिल्म निर्माता दीपक तिजोरी के साथ ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। उनकी शिकायत के आधार पर मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में दो महिलाओं समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। वहीं, सिंगर यो यो हनी सिंह हाल ही में विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल, हाल ही में हनी सिंह ने लाइव कॉन्सर्ट में हजारों लोगों की भीड़ में कुछ ऐसा आपत्तिजनक कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था और अब लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें..

दीपक तिजोरी के साथ धोखाधड़ी, फिल्म फंडिंग के नाम पर ठगे 2.5 लाख, एक्टर ने दर्ज कराई FIR



बॉलीवुड एक्टर, निर्देशक और फिल्म निर्माता दीपक तिजोरी के साथ ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। उनकी शिकायत के आधार पर मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में दो महिलाओं समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि आगामी हिंदी फिल्म ‘टॉम डिक एंड मैरी’ के लिए फंडिंग दिलाने के नाम पर उनसे 2.5 लाख रुपये ठग लिए गए।



गर्लफ्रेंड गौरी संग आमिर खान ने ली हैप्पी पटेल की स्क्रीनिंग में ली एंट्री, हाथों में हाथ थामे दिखी कपल की जबरदस्त केमिस्ट्री





एक्टर आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म हैप्पी पटेल रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, बुधवार रात को फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की गई, जहां कई सेलेब्स ने शिरकत की। वहीं, एक्टर आमिर खान इस मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ पहुंचे, जहां दोनों की केमिस्ट्री सबका ध्यान खींच ले गई। अब कपल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।



थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को फिर झटका, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इंकार



सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जना नायकन' लगातार मुश्किलों का सामना कर रही हैं। पहले यह फिल्म 9 जनवरी को पोंगल पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBFC द्वारा समय पर सर्टिफिकेशन जारी न करने के चलते फिल्म की रिलीज ऐन मौके पर टल गई। फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर इसकी रिलीज में लगातार देरी हो रही है। वहीं, हाल ही में फिर 'जना नायकन' को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है।



वोट डालने पहुंचे अक्षय कुमार तो कदमों में झुककर मदद मांगने लगी बच्ची, एक्टर ने जो किया, को रही तारीफ



बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार आज सुबह 15 जनवरी 2026 को मुंबई में BMC इलेक्शन के लिए अपना वोट डालने पहुंचे। जैसे ही एक्टर वोटिंग बूथ पर पहुंचे तो पैपराजी ने उन्हें घेर लिया। इसी बीच एक बच्ची भी उनके पास आई और उनसे मदद की गुहार लगाने लगी। तो इस दौरान के एक्टर ने जो दरियादिली दिखाई, उसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं।

आइवरी साड़ी में सज-धजकर पति रणबीर संग दोस्त के रिसेप्शन में पहुंची आलिया भट्ट, जमकर किया एंजॉय



बॉलीवुड के सबसे चर्चित और पसंदीदा कपल्स में शुमार आलिया भट्ट और रणबीर हमेशा अपनी केमिस्ट्री से लोगों का दिल जीतते है। हाल ही में दोनों अपनी व्यस्तताओं से थोड़ा वक्त निकालकर एक करीबी दोस्त के रिसेप्शन में पहुंचे, जहां उनका अंदाज देखते ही बना। पार्टी में रणबीर-आलिया ने जमकर ठुमके भी लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

तारा सुतारिया संग ब्रेकअप रूमर्स के बीच वीर पहाड़िया के क्रिप्टिक पोस्ट ने खींचा ध्यान

बॉलीवुड की यंग और चर्चित जोड़ियों में गिने जाने वाले वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया को लेकर इन दिनों ब्रेकअप की अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ समय से सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट गलियारों में यह चर्चा है कि दोनों का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। इतना ही नहीं, हाल ही में नूपुर सेनन की रिसेप्शन पार्टी में भी वीर अकेले पहुंचे थे, जिससे उनके ब्रेकअप की अफवाहों को और हवा मिल गई। इन सब के बीच हाल ही में वीर पहाड़िया ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया, जिसे उनके ब्रेकअप से जोड़कर देखा जा रहा है।



इतनी ठंड है कि ऐसे में कार में..लाइव कॉन्सर्ट में हनी सिंह ने कह डाली अश्लील बात, लोगों ने लिया आड़े हाथ



मशहूर सिंगर और रैपर हनी सिंह अपने गानों से कम कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर ज्यादा चर्चा में रहते हैं। हाल ही में फिर हनी सिंह विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल, हाल ही में हनी सिंह ने लाइव कॉन्सर्ट में हजारों लोगों की भीड़ में कुछ ऐसा आपत्तिजनक कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। बस देखते ही देखते उनका ये वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया।





Zubeen Garg की मौत मामले में सिंगापुर पुलिस ने दिया बड़ा अपडेट



लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग का पिछले साल 19 सितंबर को निधन हो गया था। सिंगर के अचानक निधन से हर कोई हैरान रह गया था और कहा गया था कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान डूबने से हुई है। वहीं, अब हाल ही में जुबीन की मौत को लेकर सिंगापुर में चल रही जांच से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। सिंगापुर पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि जिस समय जुबीन गर्ग की मौत हुई, उस वक्त वह नशे की हालत में थे और उन्होंने लाइफ जैकेट पहनने से भी इनकार कर दिया था।



वोट डालने पहुंची हेमा मालिनी ने ट्रोलर्स को दिया जवाब- शिकायत मत करना कि मैं हंसती नहीं





एक्ट्रेस हेमा मालिनी कुछ दिन पहले एक स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल हुईं, यहां उन्होंने विनर्स को मेडल दिए थे। इस दौरान हेमा के चेहरे पर स्माइल न देख लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था। वहीं, अब हाल ही में वोट डालने पहुंची हेमा ने उनका मजाक बनाने वाले ट्रोल्स को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो हंस रही हैं, शिकायत मत करना





तुषार कपूर ने पिता जितेंद्र संग मिलकर किया बड़ा सौदा, जापानी कंपनी को 559 करोड़ में बेची 10 मंजिला इमारत

बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में जितेंद्र, एकता कपूर और तुषार कपूर ने अपने-अपने दम पर अलग पहचान बनाई है। वहीं, अब कपूर परिवार एक बड़े कारोबारी सौदे को लेकर चर्चा में आ गया है। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस परिवार ने एक जापानी कंपनी के साथ सैकड़ों करोड़ रुपये की डील की है, जिसने सभी को चौंका दिया है। एक्टर जितेंद्र और उनके बेटे तुषार कपूर ने मुंबई स्थित एक बड़ी व्यावसायिक संपत्ति को करीब 559 करोड़ रुपये में बेच दिया है। यह खुलासा रियल एस्टेट डेटा प्लेटफॉर्म स्क्वायर यार्ड्स से प्राप्त रजिस्ट्री दस्तावेजों के जरिए हुआ है।