रितेश सिधवानी और आलिया भट्ट ने 79वें BAFTA अवॉर्ड्स में बॉलीवुड का गौरव बढ़ाया

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 19 Feb, 2026 01:09 PM

ritesh sidhwani and alia bhatt make bollywood proud at the 79th bafta awards

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। एक्सेल एंटरटेनमेंट के रितेश सिधवानी को 2026 के 79वें EE बाफ्टा (BAFTA) फिल्म अवॉर्ड्स में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। यह बड़ा इवेंट 22 फरवरी, 2026 को लंदन में होने वाला है, जहाँ दुनिया भर के सिनेमा जगत के दिग्गज जुटेंगे।

​रितेश सिधवानी इस खास शाम में आलिया भट्ट और रिज अहमद जैसे सितारों के साथ शामिल होंगे। साथ ही वहाँ हॉलीवुड के बड़े नाम जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो, मार्क रॉबिन्सन, माइकल बी. जॉर्डन, सिलियन मर्फी, एडम विलिस, लॉरेन इवांस, ली ग्रूमब्रिज, निकोलस गोंडा और चार्ली नोबल भी मौजूद रहेंगे। यह अवॉर्ड शो दुनिया भर में फिल्मों और कला के बेहतरीन काम को सम्मानित करने के लिए जाना जाता है।

​बाफ्टा में उनकी मौजूदगी इस साल और भी खास है क्योंकि एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म 'बूंग' (Boong) को 'बेस्ट चिल्ड्रन्स एंड फैमिली फिल्म' कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। यह किसी भी भारतीय प्रोडक्शन हाउस के लिए ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी कामयाबी है। इससे पता चलता है कि एक्सेल अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन कहानियाँ बना रहा है।

​रितेश सिधवानी का इतने बड़े इंटरनेशनल मंच पर जाना यह दिखाता है कि अब दुनिया भर के सिनेमा में भारतीय फिल्म मेकर्स का दबदबा और पहचान बढ़ती जा रही है।

