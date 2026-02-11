धमकी के बाद बढ़ाई गई रणवीर सिंह के घर की सुरक्षा, सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने उठाए सवाल, जानें मामला?

Edited By suman prajapati, Updated: 11 Feb, 2026 05:39 PM

मुंबई. फेमस बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह बीते दिन व्हाट्सएप पर एक अज्ञात वॉइस नोट के जरिए धमकी मिली थी। बताया गया कि संदेश भेजने वाले व्यक्ति ने उनसे करोड़ों रुपये की फिरौती की मांग की थी। इस घटना के सामने आते ही दहशत मच गई। वहीं, पुलिस भी इस मामले को लेकर चौकन्नी हो गई और एक्टर के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा प्रदान कर दी गई।

घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

धमकी मिलने के बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपने घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके निवास के बाहर छह सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा, यूनिफॉर्म में एक पुलिस अधिकारी भी परिसर में मौजूद रहता है, जो उनकी निजी सुरक्षा टीम का हिस्सा बताया जा रहा है।

सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने उठाए सवाल

हालांकि, इस अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने आपत्ति जताई है। कमेटी ने दादर पुलिस स्टेशन को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि सोसाइटी से पूर्व अनुमति लिए बिना आवास परिसर के बाहर सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है।

कमेटी ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी केवल घर के बाहर ही नहीं, बल्कि परिसर के विभिन्न सार्वजनिक हिस्सों—जैसे लॉबी, जिम एरिया और बच्चों के खेलने की जगह—तक देखी गई है। उनके अनुसार, इससे अन्य निवासियों की सुरक्षा भावना और निजता प्रभावित हो सकती है।

पत्र में पुलिस से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि क्या निजी आवासीय परिसर में इस प्रकार की सुरक्षा तैनाती के लिए आधिकारिक अनुमति ली गई है या नहीं। सोसाइटी का कहना है कि किसी भी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने से पहले प्रबंधन की सहमति आवश्यक होती है।

पुलिस जांच में जुटी

इस बीच, पुलिस उस व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है जिसने कथित तौर पर धमकी भरा वॉइस नोट भेजा और भारी रकम की मांग की। बताया जा रहा है कि करीब 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

फिलहाल, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच जारी है और पुलिस मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।