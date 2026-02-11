Bollywood Top 10: राजपाल यादव के लिए मसीहा बनकर आगे आए बॉलीवुड सेलेब्स, करण जौहर पर भड़के गोविंदा

Edited By suman prajapati, Updated: 11 Feb, 2026 06:20 PM



A-

A+

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने हाल ही में चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है। इस खबर के सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक जगत से कई लोग उनके समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। हाल ही में राजपाल के मैनेजर गोल्डी ने खुलासा...